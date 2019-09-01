Райкин представил коллективу "Сатирикона" нового директора театра

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин в воскресенье на сборе труппы представил Владимира Казаченко в качестве нового директора театра, в должность Казаченко вступит с новой рабочей недели.

"Хочу вам представить Владимира Анатольевича Казаченко, нашего нового директора. Это человек неслучайный, мы давно присматриваемся друг к другу. Он заступает на этот пост в очень сложном положении театра, не надо ждать, что завтра мы почувствуем изменения <...> Но определенная большая надежда существует", - сказал Райкин.

Нового директора труппа встретила бурными овациями. "Ваши аплодисменты я расцениваю как аванс, ценю это доброжелательное отношение. Я приехал из города Томска, руководил Томским театром юного зрителя, сейчас Томский ТЮЗ - самый посещаемый театр города", - поделился Казаченко.

Он выразил надежду, что сможет поспособствовать заполнению всех мест в зале на спектаклях театра. "Сатирикон" - театр с замечательным репертуаром - незаслуженно был отодвинут на периферию зрительского внимания. Работы много, мне понадобится помощь всех вас", - отметил новый директор.

Ранее Райкин предложил кандидатуру Казаченко и внес на согласование в Министерство культуры РФ. Ведомство кандидатуру одобрило в конце августа. Данное назначение является внутренним, поэтому приказ о назначении подписывает художественный руководитель учреждения, а не руководство Минкультуры России.

Ранее Казаченко занимал должность директора по маркетингу в театре. Его предшественником на должности директора был Анатолий Полянкин, который покинул свой пост, чтобы возглавить собственный культурный проект.