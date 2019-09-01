Трегулова ожидает, что посещаемость Третьяковки составит 2,5 млн человек по итогам года

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Руководство Государственной Третьяковской галереи ожидает, что показатель посещаемости за 2019 год составит около 2,5 млн человек. Об этом сообщила в интервью ТАСС генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

"Посмотрим, что будет в этом году. Но с учетом выставки Репина, выставки Куинджи и невероятно успешной выставки Эдварда Мунка - думаю, ближе к 2,5 млн [человек]", - сказала Трегулова журналисту Андрею Ванденко. Генеральный директор Третьяковки стала первым гостем эфира видеостудии ТАСС, запущенной к 115-летию агентства.

По ее словам, успех выставки Мунка отметил и директор Музея Мунка Стейн Улаф Хенриксен. "Он сказал, что это лучшая выставка Мунка, сделанная на основе их коллекции, на протяжении последних десятилетий. Я видела много выставок за рубежом, и готова подтвердить, что наша действительно была гораздо более сложной, интересной, умной, открывающей в этом художнике многое, что выходит за рамки знаменитой картины "Крик", - отметила Трегулова.

Выставка Мунка проходила в Третьяковской галерее с 17 апреля по 14 июля 2019 года, ее посетили более 200 тыс. человек. В состав экспозиции вошли 70 живописных и 30 графических работ, фотографии и мемориальные предметы из музея Мунка в Осло, а также из ГМИИ им. Пушкина. На ней был представлен знаменитый "Крик", один из вариантов которого хранится в Музее Мунка. Содержанием одного из разделов выставки стала тема "Мунк и Достоевский", где посетителям предложили посмотреть на творчество художника сквозь призму текстов его любимого писателя.

Третьяковская галерея является одним из наиболее посещаемых объектов культуры Москвы. Ежегодно она принимает около 1,5 млн человек, причем в 2017 г. число посетителей превысило 2 млн.