На Венецианском кинофестивале показали две серии нового сезона сериала о Папе Римском

ВЕНЕЦИЯ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Премьера двух серий одного из самых ожидаемых сериалов - The New Pope итальянца Паоло Соррентино, который стал продолжением нашумевшего The Young Pope (2016), состоялась на 76-м Венецианском кинофестивале. Как передает корреспондент ТАСС, в программе специальных показов вне конкурса были представлены 2-й и 7-й из девяти эпизодов.

В беседе с журналистами режиссер пояснил такой выбор простым "принципом равенства". "В одной серии есть [Джон] Малкович, в другой [Джуд] Лоу. Мне нужно было, чтобы они были представлены в равной степени", - сказал Соррентино. Сюжет по-прежнему хранится в полном секрете, однако известно, что в новом сериале Пап Римских будет несколько. Джуд Лоу, в прошлом сезоне сыгравший становящегося Папой Пием XIII молодого американского кардинала Ленни Белардо, очнется из комы, в которую впал в Венеции во время первой своей публичной аудиенции. Этой сценой завершался первой сезон.

Соррентино отрицает какие-либо параллели и сходства с реальным Ватиканом и его представителями и признался, что он "остался для него загадкой". Режиссер также поведал, что съемочную группу не пустили снимать на территорию папского города-государства, хотя запрос об этом направлялся. "Мы скрупулезно восстанавливали собор Святого Петра, сады Ватикана и прочие помещения по книгам, фотографиям", - рассказал Соррентино. Известно, что павильонные съемки он вел в Риме на знаменитой киностудии "Чинечитта" в павильоне номер 5, где работал Федерико Феллини (1920-1993).

"В первой части [сериала] мы хотели рассказать о Ватикане изнутри, во второй части мы показали его отношения с внешним миром", - сказал Соррентино на пресс-конференции. В итоге в новой части есть и исламская угроза, а также упоминание о пресловутом Brexit.

Продюсеры пока не сообщили даты выхода сериала.