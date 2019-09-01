Трегулова: реконструкция здания Третьяковки на Крымском Валу продлится дольше пяти лет

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Реконструкция здания Третьяковской галереи на Крымском Валу продлится дольше пяти лет. Об этом сообщила в интервью ТАСС генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Я более чем уверена, что за пять лет это [реконструкцию] сделать не удастся", - сказала Трегулова журналисту Андрею Ванденко. Генеральный директор Третьяковки стала первым гостем эфира видеостудии ТАСС, запущенной к 115-летию агентства.

Ранее Трегулова сообщила, что здание будет полностью закрыто с 2023 по 2027 или 2028 годы. Сейчас заканчиваются работы по обследованию западного крыла здания.

"И дело не только в деньгах. У меня перед глазами более чем яркий пример - из моего кабинета виден, в общем-то, долгострой - новый корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной", - добавила она, говоря о возможном переносе сроков окончания работ. Это связано в том числе и с необходимостью проводить конкурсные процедуры, так как реконструкция будет проводиться за счет федеральных средств.

С апреля 2019 года здание Центрального дома художника на Крымском Валу перешло во владение Третьяковской галереи. Решение о передаче связано с результатами проверки Минюста по поручению Генпрокуратуры, когда были выявлены неоднократные грубые нарушения в деятельности Международной конфедерации союзов художников (МКСХ), которой принадлежала часть ЦДХ.

Здание ЦДХ на Крымском Валу было построено в 1965-1979 годах по проекту архитекторов Николая Сукояна и Юрия Шевердяева.