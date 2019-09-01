В Петербурге установили мировой рекорд по числу музыкантов, исполняющих гимн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Мировой рекорд по количеству музыкантов, участвующих в исполнении гимна, поставили в Санкт-Петербурге. Как сообщила ТАСС представитель пресс-службы всероссийской акции "День гимна" Кристина Корнеева, на стадионе "Газпром Арена" музыку гимна России композитора Александра Александрова исполнили одновременно более 8 тыс. музыкантов.

"Оркестр расположился на поле стадиона, поделенном на 192 сектора, в которых разместились 8 097 музыкантов. Уникальный состав оркестра был признан рекордным и вошел в Книгу рекордов Гиннесса в категории "Самый большой оркестр", превзойдя рекорд, установленный в 2016 году, когда на арене Commerzbank в городе Франкфурт в Германии были собраны 8 076 музыкантов", - сказала собеседница агентства.

Сводный оркестр состоял из региональных коллективов из 85 субъектов России. Руководил подготовкой музыкантов к исполнению народный артист России, музыкальный редактор современного исполнения гимна Павел Овсянников. Для фиксации рекорда организаторами был приглашен представитель Книги рекордов Гиннесса Люсия Синигальези.

Собеседница агентства также отметила, что одновременно с игрой оркестра текст гимна России спели порядка 20 тыс. человек.

Акция на стадионе приурочена к 75-летию мелодии гимна России, которое отмечается в этом году. Музыка гимна композитора Александра Александрова была официально утверждена в 1944 году как гимн СССР. Первоначальный вариант слов был написан Сергеем Михалковым и Эль-Регистаном (настоящее имя - Габриэль Уреклян), в советское время текст гимна несколько раз менялся. После распада СССР в 1991 году и до 2000 года в качестве гимна России использовалась мелодия композитора Михаила Глинки без слов. После 2000 года в России вновь в качестве гимна утвердили мелодию Александрова с новым текстом, автором которого вновь стал Михалков.