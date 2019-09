Мирей Матье исполнила песню "Дорогая моя столица" на закрытии фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мирей Матье исполнила песню "Дорогая моя столица" на Красной площади в Москве, чем вызвала продолжительные овации. Французская певица стала специальной гостьей торжественного закрытия XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", передает корреспондент ТАСС.

"На Красной площади - любимица всей России, долгожданная гостья нашего фестиваля, легендарная, неповторимая Мирей Матье", - объявил конферансье вечера.

Звезда появилась на площади на черном кабриолете. "Добрый вечер, дамы и господа! Добрый вечер, друзья!" - по-русски приветствовала она поклонников. Певица исполнила и французские песни: Pardonne-moi ce caprice d'enfant и Non, je ne regrette rien.

Артистке аккомпанировал Центральный военный оркестр Минобороны РФ. В ожидании певицы коллектив сыграл зажигательное попурри из популярных песен советского периода. В благодарность на трибунах засветились фонарики мобильных телефонов.

Матье уже в 11-й раз приняла участие в "Спасской башне". Певица призналась, что, несмотря на десяток выступлений на Красной площади, ее каждый раз "охватывают страх и волнение от значимости момента". В нынешний приезд артистка вышла на главную площадь России в четырех представлениях.

Мирей Матье впервые посетила Россию в 1967 году, с тех пор, по словам французской певицы, началась "большая история любви" с российской публикой. В 2010 году артистка была удостоена ордена Дружбы. В декабре 2016 года французской певице в Париже был вручен почетный диплом Посла русского языка в мире, которым ее наградил Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина. В 2018 году артистке было присвоено звание почетного профессора в сфере культуры Государственного академического университета гуманитарных наук в Москве.

Рок-н-ролл и русские народные песни

Представление символично началось с боем часов на Спасской башне Московского Кремля. Первыми к зрителям вышли Президентский оркестр и Рота специального караула Президентского полка с рок-композицией We Will Rock You, доказывая, что военным музыкантам подвластны любые жанры.

Для гостей "Спасской башни" в заключительный вечер фестиваля выступили коллективы из 12 стран и две международные группы - Кельтский оркестр волынок и барабанов, а также команда кельтских танцев. Военный оркестр Народной армии КНДР, Центральный оркестр Сухопутных Сил самообороны Японии, оркестр Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева, Образцово-показательный оркестр и рота Почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан, музыкальная группа "Хан-нури" из Республики Корея дебютировали на нынешнем смотре.

Норвежский марширующий оркестр "Твейт Юнион" и кельтский оркестр исполнили "Калинку", японский коллектив - романс "Дорогой длинною", а Военный симфонический оркестр Египта - "Катюшу". Оркестр Народно-освободительной армии Китая сыграл "Очи черные".

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" впервые прошел в 2007 году. На этот раз в смотре, который стартовал 23 августа, приняли участие 30 коллективов, около тысячи иностранных музыкантов, что было рекордом для фестиваля. Вместе с Матье специальными гостями стали певицы Тамара Гвердцители и Хибла Герзмава, а также джазовый саксофонист Игорь Бутман. Музыкальную часть представления дополнили парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты.

Гости шоу на Красной площади и телезрители могли проголосовать за понравившийся коллектив. Среди российских оркестров приз получил Центральный военный оркестр Минобороны РФ, среди зарубежных - оркестр Народно-освободительной армии Китая.