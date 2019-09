Тейлор Свифт в шестой раз возглавила хит-парад Billboard с новым альбомом "Lover"

29-летняя Тейлор Свифт в августе завоевала премию MTV Video Music Awards (MTV VMA) в самой престижной номинации "Видео года". Победу певице принес ролик на композицию "You Need To Calm Down".

Свифт в том же месяце возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира по версии журнала Forbes. По его подсчетам, артистка за календарный год заработала $185 млн. Значительную часть этой суммы ей принесло мировое турне Reputation Stadium Tour в поддержку одноименного альбома. Только в США сборы от продажи билетов на концерты составили рекордные $266 млн. Кроме того, певица заключила выгодный контракт со звукозаписывающей студией Republic Records, и, как ожидается, получит существенный доход от продаж альбома Lover.