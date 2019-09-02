Марк Захаров пропустит сбор труппы театра "Ленком" из-за болезни

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров, госпитализированный 20 августа в Москве с воспалением легких, не придет на сбор труппы 3 сентября. Он находится в больнице, сообщил в понедельник ТАСС директор театра Марк Варшавер.

"У него двустороннее воспаление легких, которое так быстро не лечится. Врачи говорят, что надо еще побыть в клинике", - сказал Варшавер.

Директор подчеркнул, что всей труппе важно, чтобы Захаров выздоровел и вернулся к работе в театре. "Марк Анатольевич должен продолжить репетиции спектакля "Капкан" по произведениям Владимира Сорокина. Разумеется, Захаров написал оригинальный сценарий. В спектакле занято более 35 артистов "Ленкома", - отметил директор театра, добавив, что премьера назначена на первую декаду ноября.

Как рассказал Варшавер, сбор труппы пройдет в деловом формате. "Встретимся, скажем друг другу теплые слова и продолжим работать", - поделился директор.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года - театр "Ленком"). За 45 лет работы им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт". Среди его кинорежиссерских работ - "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви".