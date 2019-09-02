Ингушетия развернула национальный шатер на Дне народов Среднего Урала в Екатеринбурге

ГРОЗНЫЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Делегация Ингушетии в рамках празднования Дня народов Среднего Урала в Екатеринбурге представила предметы быта и национальные блюда. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе постпредства республики в Москве.

"На праздновании Дня народов Среднего Урала в Екатеринбурге делегация Ингушетии развернула свой шатер, где представила предметы национального быта, культуры и блюда национальной кухни. Межнациональное мероприятие состоялось в 17-й раз. В этом году праздник был посвящен также 85-летию Свердловской области и международному году языков коренных народов", - отметили в пресс-службе.

В ходе мероприятия гости смогли также принять участие в мастер-классах по созданию предметов национального быта и приготовлению национальных блюд.

"В Свердловской области сегодня проживает порядка 400 ингушей. Мы взаимодействуем и дружим со всеми национальными общинами региона. Такие праздники нас очень объединяют, укрепляют межнациональный и межконфессиональный диалог", - приводит пресс-служба слова полпреда Ингушетии в Уральском федеральном округе Куреша Аушева.

В ходе мероприятия ингушский шатер посетили вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, министр культуры региона Светлана Учайкина, местные депутаты и общественники.