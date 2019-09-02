Симфонией Густава Малера откроют первый виртуальный концертный зал в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Первый в Чечне виртуальный концертный зал откроется прямой трансляцией из концертного зала им. П. И. Чайковского в Москве. Государственный академического симфонический оркестр России им. Е. Ф. Светланова и Академический Большой хор "Мастера хорового пения" исполнит шедевр Густава Малера - Симфонию №2, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе республиканского министерства культуры.

"В театрально-концертном зале города Грозного 5 сентября впервые в Чеченской Республике состоится прямая трансляция из Москвы, Концертного зала им. П. И. Чайковкого. Прозвучит шедевр Густава Малера - Симфония №2 ("Воскресение") для сопрано, контральто, смешанного хора и оркестра. Дирижер - Василий Петренко", - отметили в пресс-службе.

Виртуальный концертный зал в Чечне открывается на базе государственной филармонии имени А. Шахбулатова в рамках нацпроекта "Культура".

В рамках национального проекта "Культура" планируется создание до 2024 года виртуальных концертных залов в 500 городах. Согласно паспорту нацпроекта, в рамках федерального проекта "Культурная среда" уже к 1 декабря 2019 года в России должно быть создано 80 виртуальных концертных залов.

Создание виртуальных концертных залов предполагает обеспечение региональных и муниципальных учреждений культуры к высокоскоростному доступу в интернет, их оснащение техническим и технологическим оборудованием, а также регулярное проведение трансляций филармонических концертов.