В Северной Осетии издали памятную книгу с переводом осетинского классика на 105 языков

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 сентября. /ТАСС/. Национальная научная библиотека Северной Осетии выпустила к 160-летию основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова памятную книгу, где его стихотворение "Завещание" переведено на 105 языков. Об этом сообщила в понедельник ТАСС замдиректора по краеведческой работе библиотеки Ирина Бибоева.

"Год у нас проходит под знаком основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова. К этому юбилею мы издали книгу-миниатюру, где написано стихотворение "Завещание" на 105 языках народов мира", - сказала Бибоева.

По ее словам, книга вошла в реестр книжных памятников России. Она представляет собой миниатюрное издание размером 5 см на 5 см. Помимо переведенного стихотворения, оно включает в себя иллюстрации, сделанные Хетагуровым. Переводы произведения сделаны представителями осетинского народа, живущими в разных странах.

Книга была выпущена тиражом 5 тыс. экземпляров. В библиотеке составлена интерактивная карта мира, где обозначены все места, где переводили стихотворение.

Поэт, публицист и живописец Коста Хетагуров (1859 -1906) считается основоположником осетинской литературы и осетинского языка. Имя Хетагурова носят улицы многих городов Северного Кавказа, Владикавказский университет и музей осетинской литературы.