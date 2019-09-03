Автор "Третьего сентября" Николаев рассказал, как создавался хит

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Певец и композитор Игорь Николаев объяснил значение даты в песне "третье сентября", для которой он создавал текст. Об этом музыкант написал в своем Instagram .

"Должен признаться, за этой датой ничего не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где "было все у нас всерьез". Так рождаются песни, те, которые надолго", - объяснил Николаев.

Автор текста также отметил, что благодаря совместной работе с Игорем Крутым и Михаилом Шуфутинским у россиян появился еще один красный день календаря - третье сентября.

Композиция "Третье сентября" приобрела большую популярность несколько лет назад после того, как пользователи соцсетей заметили сходство между внешним видом Шуфутинского и американского рэпера Рика Росса. В качестве шутки строки из песни российского певца были опубликованы под видом цитаты рэп-исполнителя. С тех пор интерес к песне только растет. 3 сентября 2018 года хит российского певца возглавил рейтинг iTunes и "Яндекс.Музыки". Более 18,5 тыс. пользователей скачали ее в этот день.