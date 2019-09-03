Марк Захаров вернется к работе в театре "Ленком" через неделю

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сбор труппы в Московском театре "Ленком", посвященный открытию 93-го сезона, прошел во вторник без художественного руководителя, народного артиста СССР Марка Захарова, который пока остается в больнице, где лечится с 20 августа от двустороннего воспаления легких.

"Марк Анатольевич всем передавал сердечный привет и обещал вернуться к работе через неделю", - сообщил директор театра Марк Варшавер на сборе труппы и собрал бурные аплодисменты зала. "Марк Анатольевич пожелал всем нам добра, - продолжил Варшавер. - Он попросил не снижать планку "Ленкома", ведь у нас лучшие артисты, лучшие сценографы, лучшая постановочная часть". И зал снова откликнулся на эти слова овациями.

Объявляя планы, Варшавер назвал главной работой нового сезона спектакль "Капкан", который станет вольной сценической фантазией по мотивам сочинений Владимира Сорокина, сценарных разработок Марка Захарова и документальных источников. В постановке заняты более 35 артистов "Ленкома", в числе которых Виктор Раков, Александр Збруев, Владимир Юматов, Александра Захарова, Дмитрий Певцов, Антон Шагин и другие актеры. "К репетициям Марк Захаров намерен вернуться уже через неделю, премьера постановки намечена на первую декаду ноября", - подчеркнул Варшавер.

В октябре в "Ленкоме" пройдет "Неделя Николая Караченцова", посвященная 75-летию со дня рождения артиста. 21 октября состоится вечер "Прости меня, земля, что я тебя покинул".

Гастроли в новом сезоне

Что касается гастролей, то их график весьма насыщен, заявил Варшавер. 23 и 24 сентября в Санкт-Петербурге на фестивале "Балтийский дом" "Ленком" представит спектакль "Фальстаф и Принц Уэльский". 26, 27 сентября - спектакль "Юнона и Авось" будет показан в БКЗ "Октябрьский", а 28 и 29 сентября гастроли "Ленкома" продолжит "Аквитанская львица", которую покажут в БКЗ "Выборгский".

В середине ноября спектакль "Безумный день или Женитьба Фигаро" отправится на гастроли в Израиль. В числе ближайших гастролей - "Tout payй, или Все оплачено" в Ярославле и "Американские горки" - в Прибалтике (Таллин, Клайпеда, Вильнюс). А в марте 2020 года хит "Ленкома" - "Юнона и Авось" будет показан в Нижнем Новгороде.

"Сегодня в день открытия 93-го сезона будет показан спектакль "Фальстаф и Принц Уэльский", - объявил Варшавер, завершив сбор труппы и пригласив артистов, занятых в спектакле, на репетицию.