В Удмуртии намерены изменить формат проведения конкурсов в сфере культуры и образования

ИЖЕВСК, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Удмуртии намерены изменить подход при проведении конкурсов в сфере культуры и образования, которые на данный момент, по мнению главы региона Александра Бречалова, проводятся для узкого круга людей. Соответствующее распоряжение во вторник он дал участникам аппаратного совещания органов госвласти.

"Давайте посмотрим на наши все конкурсы, которые ориентированы на детей и подростков. Я вчера был в алнашском музее Ашальчи Оки, удмуртской поэтессы, врача. Для Удмуртии это значимый и великий человек. Если я спрошу, кто-то знает о конкурсе ее имени? Я сомневаюсь, что здесь будет лес рук. На мой взгляд, это стыдно и плохо. У нас есть конкурс имени Ашальчи Оки, премия композитора Геннадия Корепанова-Камского. Мы проводим их для какой-то узкой категории, а как мы тогда хотим передать молодым людям информацию об истории, ценностях и культуре?" - сказал Бречалов.

Он призвал руководителя администрации Сергея Смирнова провести "перезагрузку этих конкурсов", а также обратить внимание на конкурсы, которые в 2020 году могут быть приурочены к празднованию 100-летия музея удмуртского поэта Кузебая Герда и 180-летию со дня рождения всемирно известного композитора Петра Чайковского. "У нас была заявка еще с 2017 года, чтобы сделать конкурс детский, необходимо подготовить это. Коллеги, если будут какие-то мысли - предлагайте", - добавил глава региона.

Власти также намерены проработать вопрос возможного проведения в будущем фестиваля "Робофест" на международном уровне. "Давайте попробуем его сделать лучше, ярким, на всю страну, международным, чтобы к нам приезжали, а не мы ехали в Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург или Казань. Я считаю, то Удмуртия обязана иметь топовый турнир или фестиваль по робототехнике. У нас гениальные дети, все это надо собрать", - сказал Бречалов.

По его мнению, при проведении конкурсов, в том числе в сфере информационных технологий, необходимо объединять возможности бизнеса, местных предприятий ОПК, а также образовательных учреждений.

"Вместе с бизнес-сообществом давайте подумаем. С коллегами из общеобразовательного блока, из университета, которые занимаются робототехникой, IT-образованием. Запрос есть огромный, у нас преимущественно уезжают в другие регионы и там соревнуются. Я считаю, что у нас есть база с точки зрения кооперации наших предприятий военной отрасли и образования. Это скажется в том числе на инвестиционной привлекательности республики и на экономическом развитии", - сказал Бречалов.