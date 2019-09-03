Путин приветствовал участников XI Международного конкурса органистов имени Таривердиева

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/.Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XI Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Учрежденный двадцать лет назад, конкурс по праву считается одним из наиболее значимых событий в мире искусства. Он объединяет на своих творческих площадках исполнителей и почитателей органной музыки из разных стран, дарит жителям и гостям Калининграда настоящий праздник", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что благодаря проведению конкурса у многих талантливых музыкантов появилась возможность продемонстрировать публике и авторитетному жюри свое мастерство, снискать известность и профессиональное признание. Путин выразил уверенность, что музыкальный форум, являющийся данью уважения выдающемуся композитору, запомнится интересными выступлениями участников, теплой и одухотворенной атмосферой.

Конкурс органистов им. Микаэла Таривердиева проводится с 1999 года раз в два года и по традиции сопровождается фестивалем "Орган+".

Микаэл Таривердиев (1931-1996) - советский и российский композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, один из самых известных композиторов на всем пространстве бывшего Советского Союза. Автор музыки к 132 фильмам, нескольких опер и балетов, большого числа вокальных циклов, инструментальных концертов. Особое место в его творчестве занимала органная музыка, поэтому Международный конкурс органистов его имени - это дань наследию композитора и попытка представить творчество маэстро мировому сообществу.