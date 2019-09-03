Международный конкурс органистов имени Таривердиева назовет победителей в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 3 сентября. /ТАСС/. Открытие заключительного этапа Одиннадцатого международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева состоялось во вторник в концертном зале исторического Кафедрального собора на острове Иммануила Канта в Калининграде. 21 музыкант из девяти стран мира участвуют в творческом состязании, в котором в воскресенье, 8 сентября, определятся обладатель гран-при - "Органного ангела" и лауреаты конкурса, передает корреспондент ТАСС.

"Органный ангел" - снова в Калининграде. Пропутешествовав в американский Канзас, в немецкий Гамбург, посетив Москву, где проходили отборочные туры конкурса имени Микаэла Таривердиева, он вернулся на свою родину, в Калининград, и будет с нами все эти дни", - сказал арт-директор конкурса Вера Таривердиева, обращаясь к участникам церемонии.

Она напомнила, что нынешний год для конкурса юбилейный, впервые он прошел 20 лет назад, в 1999 году. "Это невероятно большая уже история, и, казалось бы, ко всему можно было привыкнуть, но каждый раз, перед началом финального этапа конкурса в Калининграде, я испытываю волнение, словно все свершается впервые", - отметила Таривердиева.

В оргкомитете конкурса отметили, что в этом году за право представлять свою страну во втором, калининградском туре, бороться здесь же место в финале и за награды престижнейшего конкурса, участвовали 46 органистов из 20 стран. Лишь 21 из них, представляющие девять государств, решением международного жюри делегированы в Калининград. Это музыканты из России, в "команде" которой наибольшее представительство - восемь человек, а также Великобритании, Германии, Италии, Китая, США, Франции, Хорватии и Южной Кореи.

Примечательно, что некоторые музыканты не первый раз участвуют в конкурсе, его финальном этапе в Калининграде. Мария Лесовиченко, которая уже становилась лауреатом, призналась, что ее привлекает "неповторимая, душевная атмосфера конкурса, возможность поиграть здесь на замечательных музыкальных инструментах - органах, а еще - любовь к Калининграду, приехать в который вновь, это - счастье".

Председатель международного жюри профессор органа из Парижа Кристоф Манту, отметил, что для него "возглавить жюри - большая честь и ответственность, а само пребывание в Калининграде - особое событие, поскольку это первый приезд в Россию". Он призвал конкурсантов "не бояться членов жюри", заверив, что "жюри здесь не против вас, жюри - вместе с вами волнуется и переживает".

Сюрпризы конкурса

Церемонию открытия ХI Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева в Калининграде и сопровождающего его музыкального фестиваля "Орган+" завершил сегодня большой концерт с участием лауреатов конкурса разных лет. Особым сюрпризом для гостей и участников конкурса, слушателей, заполнивших концертный зал собора, стало исполнение сочинений композиторов четырех стран, созданных ими специально для самого большого органа России - органа Кафедрального собора и по случаю открытия конкурса.

Такой необычный подарок преподнесли органному форуму россияне Александр Чайковский и Михаил Аркадьев, Ваче Шарафьян из Армении, эстонский музыкант Лаури Йыэлехт и его немецкий коллега Франц Данкзагмюллер. При этом произведения зарубежных композиторов стали в этот вечер мировыми премьерами. Прозвучали они в сопровождении Камерного оркестра Калининградской филармонии, дирижировал которым на этот раз заслуженный артист России Михаил Аркадьев.

Имени знаменитого маэстро

ХI Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева - одно из крупнейших в мире состязаний по специальности "орган". Проводится с 1999 года, один раз в два года, при поддержке Министерства культуры России, правительства Калининградской области, Министерства иностранных дел РФ, мэрии Калининграда. По традиции конкурс сопровождается фестивалем "Орган+".

Микаэл Таривердиев (1931-1996) - советский и российский композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, один из самых известных композиторов на всем пространстве бывшего Советского Союза. Автор музыки к 132 фильмам, нескольких опер и балетов, большого числа вокальных циклов, инструментальных концертов. Особое место в его творчестве занимала органная музыка, поэтому Международный конкурс органистов его имени - это дань наследию композитора и попытка представить творчество маэстро мировому сообществу.