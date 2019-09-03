На ВДНХ откроется Московская международная книжная ярмарка

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московская международная книжная ярмарка откроется в среду в 75-м павильоне ВДНХ, организаторы подготовили для гостей более 600 мероприятий.

"Почетный гость ярмарки - Белоруссия, специальный гость - Шарджа, всемирная столица книги 2019 года, один из семи эмиратов ОАЭ, - рассказал корреспонденту ТАСС гендиректор мероприятия Андрей Гельмиза. - На ярмарке пройдут более 600 мероприятий, издатели из 33 стран представят более 100 тыс. книг".

Гости смогут приобрести книжные новинки из Бельгии, Великобритании, Венгрии, Вьетнама, Германии, Греции и Украины. Здесь же пройдут творческие встречи с известными писателями, среди которых Гузель Яхина, Дмитрий Быков, Яна Вагнер, Михаил Веллер, Захар Прилепин, Владимир Познер и Эдвард Радзинский. В работе конференции примут участие французский автор Фредерик Бегбедер и британская писательница Холли Вебб.

Важное место на ярмарке, по словам Гельмизы, займут молодые и малые издательства. Значительно увеличится присутствие нон-фикшн - жанра, который в России становится самым модным. Особое место в программе отведено книгам для юных читателей, территория детских издателей значительно расширена.

Города в литературе

Известные и начинающие писатели в цикле лекций "Город как текст. Литературные отражения" расскажут, как культурные коды, традиции и мифология различных регионов сформировали мировоззрение, воплотились в сюжеты, о героях и образах их произведений. В фокусе - Казань, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Москва. В дискуссиях примут участие Яхина, Шамиль Идиатуллин, Алексей Сальников, Борис Куприянов, Олег Лекманов, Денис Драгунский.

Белоруссия в качестве почетного гостя представит книжные новинки, проведет презентации издательских проектов.

На территории ярмарки также пройдут культурологический марафон и выставка "Все грани Гранина", где будет представлена не только библиография писателя, собранная при помощи Российской государственной библиотеки, но и фильмография. Впервые будет показана ретроспектива из восьми картин, сценаристом которых был Даниил Гранин.

В рамках деловой программы состоятся торжественная церемония награждения победителей ежегодного Национального конкурса "Книга года" и конференция "Законодательные инициативы и правовое регулирование российского книгоиздания".

Подари книгу

Во время работы ярмарки, 4-8 сентября, пройдет благотворительная акция "Подари ребенку книгу", в рамках которой будут собирать издания для трех детских библиотек, расположенных в Курской, Орловской и Тульской областях. Принять участие в акции может каждый. Для этого нужно найти на территории павильона боксы для сбора книг с логотипом акции.

Московская международная книжная выставка-ярмарка впервые прошла в Москве в 1977 году. С 2019 года ярмарка поменяла свою официальную аббревиатуру на ММКЯ вместо традиционной ММКВЯ, убрав из названия слово "выставка". Мероприятие является крупнейшим книжным форумом в России и Восточной Европе. Ярмарка организована "Генеральной дирекцией международных книжных выставок и ярмарок" при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Российского книжного союза и правительства Москвы.