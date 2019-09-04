Образовательный центр откроется в Третьяковке на Крымском Валу в Москве

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Реконструкция здания Третьяковской галереи на Крымском Валу в Москве предполагает открытие образовательного центра, в котором будут проводиться лекции, общественные дискуссии и будет показываться кино. Об этом сообщила в среду гендиректор галереи Зельфира Трегулова в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мы сейчас планируем реконструировать здание Третьяковской галереи на Крымском Валу. Я бы хотела обратить внимание, что внутри этого здания будет создан огромный образовательный центр с несколькими аудиториями, в которых мы будем проводить и лекции, и общественные дискуссии, и показывать кино. Там будет общественно доступная медиатека", - сказала она, уточнив, что образовательный центр будет работать за пределами рабочего времени музея.

С апреля 2019 года здание Центрального дома художника на Крымском Валу перешло во владение Третьяковской галереи. Решение о передаче связано с результатами проверки Минюста по поручению Генпрокуратуры, когда были выявлены неоднократные грубые нарушения в деятельности Международной конфедерации союзов художников (МКСХ), которой принадлежала часть ЦДХ. Здание ЦДХ на Крымском Валу было построено в 1965-1979 годах по проекту архитекторов Николая Сукояна и Юрия Шевердяева.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.