Международный кинофестиваль "Мост" стартовал в сербском Вране

ВРАНЕ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Международный кинофестиваль "Мост" (Film Festival Most) стартовал в среду в городе Вране на юге Сербии. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

"Дорогие друзья, мы рады приветствовать гостей из разных стран на нашем фестивале. Сегодня мы представим вам творчество наших друзей, а также результаты того, над чем мы работали целый год", - заявила директор фестиваля Милица Янич.

Гостей также приветствовал заместитель градоначальника Вране Ненад Антич. С приветственным словом обратился атташе по культуре посольства России в Сербии Денис Круглов.

Первый вечер конкурсной программы открыл фильм "Дивюнацима" режиссера Мирослава Фркаша, рассказывающий о прорыве Салоникского фронта в битве под Каймакчаланом в 1916 году. Затем с видеообращением к гостям фестиваля обратился известный российский и сербский актер Милош Бикович. После этого состоялся показ ленты "Деян" Ненада Ристича. Вслед за этим зрителям представили картину "Звезда и смерть графа Вронского. Сербский гамбит" российского режиссера Михаила Елкина с российско-сербским актером Милошем Биковичем в главной роли, автором сценария которого выступил журналист Евгений Баранов.

Фестиваль "Мост" проходит с 4 по 6 сентября. В смотре примут участие сразу несколько лент режиссеров из России, рассказала ТАСС директор кинофестиваля Милица Янич.

Кроме того, в фестивале принимают участие ленты режиссеров из Азербайджана, Алжира, Боливии, Германии, Индии, Камеруна, Северной Македонии, Нигерии, Пакистана, Хорватии и Сербии.

По словам директора, программа фестиваля помимо кинопоказов будет включать в себя знакомство с сербской культурой, предусмотрена работа специальных секций, в рамках которых будут проходить обсуждения фильма.

По словам директора, большой честью для фестиваля является поддержка Российского центра науки и культуры "Русский дом" в Белграде. В этой связи программа фестиваля получит "русскую нотку" - участникам помимо сербских достопримечательностей во Вране покажут и уголок русской культуры.