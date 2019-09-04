Юношеский симфонический оркестр Башмета начнет первые гастроли по России

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Всероссийский юношеский симфонический оркестр (ВЮСО) под управлением своего основателя и главного дирижера, народного артиста СССР Юрия Башмета откроет в четверг свой первый большой гастрольный тур по десяти городам России. Об этом сообщил генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко.

"Оркестр уже выступал в России, но такого, чтобы за одно турне проехать 10 российских городов с широчайшей географией - северо-запад, центральная часть и Екатеринбург, - конечно, никогда прежде не было, - отметил Гринченко. - Для ребят это и ответственно, и непросто, им нужно рассчитать силы. Но нам показалось правильным начать сезон с такой масштабной поездки по России".

Тур начнется в Костроме, после этого Башмета и юных музыкантов ждут в Вологде, Угличе, Ярославле, Туле, Калуге, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге. Гастроли завершатся большим гала-концертом в московском зале "Зарядье" 16 сентября. Программа концертов будет меняться, только Симфония № 5 Дмитрия Шостаковича будет повторяться в каждом городе. Также прозвучат "Ромео и Джульетта" Петра Чайковского и пьеса "Путешествие по оркестру" Кузьмы Бодрова.

Башмет по традиции не только встанет за дирижерский пульт, но и выступит в качестве солиста - с альтом. Возможность попробовать свои силы в качестве солистов будет и у восьми участников оркестра. "Будет правильно, если дать дополнительный стимул к тому, чтобы ребята учились играть с оркестром, получали такую практику в больших концертных залах", - рассказал глава концертного агентства.

Всероссийский юношеский симфонический оркестр был создан в 2012 году. Коллектив формируется на основе уникального по масштабам всероссийского конкурса исполнителей классической музыки раз в два года, следующий набор стартует весной 2020 года на Дальнем Востоке. На сегодняшний день в оркестре принимает участие 101 музыкант в возрасте до 22 лет, также есть позиции стажеров для талантливых детей возрастом 9-10 лет. За семь лет существования Всероссийский юношеский симфонический оркестр побывал с гастролями в Европе (в Вене, Берлине, Милане, Женеве, Амстердаме и Брюсселе), совершил турне по азиатским городам (Сингапур, Шанхай, Пекин и Сеул), принял участие в церемониях закрытия Олимпиады в Сочи и открытия чемпионата мира по футболу в Москве.