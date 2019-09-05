Единороссы предложили создать единый реестр объектов культуры и истории России за рубежом

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" предложила МИД и Минобороны сформировать единый реестр культурных и исторических объектов России, находящихся за границей. С такой инициативой в четверг выступил депутат Госдумы Дмитрий Саблин по итогам заседания внутрипартийной дискуссионной площадки "Единство и суверенитет", посвященной обсуждению концепции соответствующего законопроекта.

"Сегодня фальсификация истории, борьба с ценностями, памятью, единством народа становятся оружием гибридной войны с Россией, - заявил Саблин, чьи слова приводит пресс-служба партии. - "Единая Россия" предлагает министерству иностранных дел и министерству обороны до конца 2020 года создать единый реестр объектов культуры и истории России за ее пределами".

Замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко в свою очередь выразил уверенность, что нижняя палата парламента поддержит данную инициативу и примет соответствующий законопроект. "Все те, кто является инициатором уничтожения и посягательства на памятники русской/советской/российской воинской славы за рубежом, должны знать, что эти действия на территории РФ наказуемы на законодательном уровне. Я признателен министерству обороны и всем, кто принял участие в обсуждении данного законопроекта", - отметил парламентарий.

Ряд региональных отделений "Единой России" в ходе обсуждения документа предложили ввести наказания в виде общественных работ по восстановлению разрушенных и оскверненных памятников и материального возмещения ущерба. Фракция единороссов в Госдуме также предложила рассмотреть инициативу о постановке на учет в комиссию по делам несовершеннолетних молодых людей, причастных к осквернению памятников.

В июне текущего года Минобороны предложило дополнить Уголовный кодекс РФ статьей, предусматривающей ответственность за уничтожение или осквернение воинских захоронений и памятников в виде лишения свободы до пяти лет и штрафа до 3 млн рублей.