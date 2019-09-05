Районные театры в Северной Осетии начнут выступать в отдаленных селах региона

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 сентября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил всем районным театрам и концертным организациям начать гастроли в отдаленные села региона. Об этом сообщил министр культуры республики Эльбрус Кубалов на встрече с руководителями учреждений культуры и начальниками управлений культуры администраций местных самоуправлений районов республики.

"На повестке дня стоял вопрос о деятельности государственных театров и концертных организаций, как в районных центрах, так и в сельских поселениях республики. Эльбрус Кубалов подчеркнул, что по поручению главы республики Вячеслава Битарова все театры и концертные организации должны выезжать даже в самые отдаленные села районов, чтобы нести культуру в массы", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры республики.

Были даны поручения по предоставлению списков домов культуры и концертных залов, которые смогут принимать у себя спектакли и концертные организации. Концерты в районах будут формироваться республиканским домом народного творчества по предварительному согласованию с руководством каждого управления культуры района.

Также министр высказался о необходимости анонсирования в районах о предстоящих событиях. Поднимался вопрос и по доступности билетов для сельских жителей.