Первый концерт с акустической раковиной пройдет на Новой сцене Мариинки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Мариинский-2 в пятницу откроет новый театральный сезон первым концертом с использованием акустической раковины - специальной конструкции, предназначенной для улучшения акустических свойств сценического пространства при исполнении на театральной сцене симфонических произведений. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"6 сентября на сцене Мариинского-2 впервые состоится концерт с применением акустической раковины. В программе - Симфония № 9 Людвига ван Бетховена, солисты - Мария Баянкина (сопрано), Юлия Маточкина (меццо-сопрано), Сергей Семишкур (тенор), Михаил Петренко (бас). За дирижерским пультом - Валерий Гергиев", - говорится в сообщении.

В театре пояснили, что раковина представляет собой комплект акустических вертикальных отражающих панелей, установленных на восьми перекатных башнях, и акустического потолка специального профиля со встроенными источниками света и комплексом подъемных механизмов. Общая площадь отражающих акустических поверхностей составляет более 550 кв. метров, общая масса конструкций - более 13 тонн.

Отмечается, что конструкциями такого рода оснащены многие театральные и концертные площадки мира. Акустическую раковину для Второй сцены Мариинского театра спроектировали специалисты из Германии и изготовили российские компании. Ее отличают возможности компактного хранения и быстрого монтажа на сцене. По предварительным расчетам, время монтажа конструкции на сцене займет не более полутора часов, хотя обычно этот процесс занимает 5-6 часов.

В этот же день откроется сезон и в Концертном зале Мариинского театра. На сцене - лауреат I премии XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского Сергей Догадин (скрипка) и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Гергиева. В программе музыкального вечера - "Фейерверк" Игоря Стравинского, "Вознесение" Оливье Мессиана, Концерт для скрипки с оркестром ре минор Яна Сибелиуса и музыка балета "Жар-птица" Стравинского.

Открытие нового, 237-го по счету театрального сезона на исторической сцене Мариинского театра состоится 21 сентября. В этот день публике представят балет "Лебединое озеро", главные партии в котором исполнят Надежда Батоева и Александр Сергеев.