Опера Далласа отменила концерт с участием Доминго, обвиненного в домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Оперный театр Далласа (штат Техас) отказался от проведения запланированного на март следующего года концерта с участием испанского тенора Пласидо Доминго из-за выдвинутых в отношении него обвинений в домогательствах. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении оперы.

"В свете развития событий, касающихся обвинений в отношении Пласидо Доминго, опера Далласа решила отменить гала-концерт 11 марта 2020 года, на котором он должен был выступать", - отметили представители театра.

Ранее опера Сан-Франциско (штат Калифорния) отменила запланированный на 6 октября концерт с участием Доминго. Симфонический оркестр Филадельфии (штат Пенсильвания) отозвал приглашение певцу принять участие в концерте 18 сентября.

В августе американское агентство AP сообщило, что девять женщин обвинили Доминго в сексуальных домогательствах. Указанные случаи якобы имели место в разное время с конца 1980-х годов, в том числе на территории США. Три женщины, в частности, сказали, что Доминго пытался их поцеловать. Одна из собеседниц агентства утверждала, что певец рукой залез ей под юбку.

В начале этого месяца АП сообщило, что еще 11 женщин обвинили певца в домогательствах. Официальные представители 78-летнего Доминго ранее заявили, что "обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают". Певец подчеркнул, что вступал в отношения только по обоюдному согласию.