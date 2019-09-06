В Бангкоке пройдет Международный таиландский кинофестиваль

БАНГКОК, 6 сентября. /ТАСС/. Второй Международный таиландский кинофестиваль (International Thailand Film Festival, ITFF) пройдет в Бангкоке с 14 по 15 сентября. Как сообщил корреспонденту ТАСС один его из организаторов Аттила Питер Миклоси, двухдневное мероприятие состоится на одной из площадок торгового центра Show DC.

По его словам, "первый фестиваль прошел в сентябре 2018 года, после чего было принято решение сделать его ежегодным". В этом году на мероприятии представят 39 работ со всего мира, в том числе из Венгрии, Китая, Польши, Таиланда, Японии, США, Индии, Франции, Австралии. Среди них короткометражные, анимационные и художественные фильмы, а также музыкальные клипы. "Работы, которых за год было прислано порядка 1800, отбирало международное жюри, состоящее из 13 человек, все они профессионалы своего дела с минимум 50-летним опытом", - отметил Миклоси.

Он пояснил, что жюри оценивало 200 отобранных из ранее присланных фильмов, среди которых были два российских. "К моему большому удивлению на первый фестиваль не было прислано ни одной киноленты из России, в этом году их было уже две - короткометражная и полнометражная. К сожалению, ни один из них не прошел отбор, но, я надеюсь, в следующем году ситуация изменится", - считает организатор.

Говоря о популярности киноиндустрии в Таиланде, Миклоси считает, что благодаря подобным фестивалям люди быстрее приобщатся к этой культуре. "Я согласен, что местных жителей тяжелее приобщить к киноиндустрии, именно поэтому нам нужна поддержка правительства королевства. Посещаемость кинотеатров в Таиланде низкая, а мы, благодаря нашей площадке, пытаемся построить мост между независимыми кинематографистами и общественностью", - рассказал он. По его словам, во время мероприятия любители кино смогут пообщаться с кинематографистами, создателями видеоконтента и актерами.

По итогам мероприятия состоится награждение лучших таиландских и международных кинолент. Их создатели поборются за награды и призы в следующих категориях: короткометражный фильм, анимация, художественный фильм и музыкальное видео. Кроме того, на фестивале, в дополнение к просмотру большого разнообразия фильмов, состоятся доклады и обсуждения, "чтобы каждый пришедший смог получить представление и накопить свои знания об отрасли, а также установить необходимые связи", добавил организатор.

Устроители подчеркивают, что ITFF стремится стать одним из самых значимых кинофестивалей Таиланда и региона Юго-Восточной Азии. "В нашей программе фигурируют фильмы - обладатели премии "Оскара", а также номинированные на нее, - сказал Миклоси. - Мы ожидаем, что нынешнее мероприятие посетят несколько тысяч человек". "Со временем мы хотим расширять фестиваль, куда приглашать больше знаменитостей со всего мира", - подытожил он.