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NYT: умерла актриса Кэрол Линли

Ей было 77 лет
Кэрол Линли AP Photo
Описание
Кэрол Линли
© AP Photo

ТАСС, 6 сентября. Американская актриса и модель Кэрол Линли умерла на 78 году жизни. Об этом сообщила в пятницу со ссылкой на ее друга, американского актера Трента Долана, газета The New York Times.

Причиной смерти стал сердечный приступ.

Кэрол Линли известна как исполнительница главной роли в бродвейской постановке "Голубой деним" (Blue Denim) и одноименном фильме 1959 года режиссера Филипа Данна.

Она также снялась в таких фильмах, как "Свет в лесу" (The Light in the Forest, 1958), "Исчезнувшая Банни Лейк" (Bunny Lake Is Missing, 1965) и "Приключения "Посейдона" (The Poseidon Adventure, 1972). С 1970-х годов Линли в основном снималась на телевидении, в том числе в сериале "Остров фантазий" (Fantasy Island, 1977-1984).

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