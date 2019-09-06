NYT: умерла актриса Кэрол Линли

ТАСС, 6 сентября. Американская актриса и модель Кэрол Линли умерла на 78 году жизни. Об этом сообщила в пятницу со ссылкой на ее друга, американского актера Трента Долана, газета The New York Times.

Причиной смерти стал сердечный приступ.

Кэрол Линли известна как исполнительница главной роли в бродвейской постановке "Голубой деним" (Blue Denim) и одноименном фильме 1959 года режиссера Филипа Данна.

Она также снялась в таких фильмах, как "Свет в лесу" (The Light in the Forest, 1958), "Исчезнувшая Банни Лейк" (Bunny Lake Is Missing, 1965) и "Приключения "Посейдона" (The Poseidon Adventure, 1972). С 1970-х годов Линли в основном снималась на телевидении, в том числе в сериале "Остров фантазий" (Fantasy Island, 1977-1984).