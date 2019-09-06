Конкурс молодых оперных певцов в Петербурге посвятят 80-летию Елены Образцовой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Двенадцатый Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой, который откроется в пятницу вечером в Санкт-Петербурге, посвятят 80-летию со дня рождения легендарной певицы, сообщили на пресс-конференции организаторы мероприятия.

"В этом году у нас своеобразный юбилей, поскольку в свое время в 1999 году с идеи Ларисы Абисаловны Гергиевой конкурс родился. Теперь мы уже в 12-й раз здесь, в Санкт-Петербурге, на родине Елены Васильевны [Образцовой], собираемся. Это было детище, которое она очень ценила, - тогда, в 1999 году, это был очень значимый подарок для нее на 60-летний юбилей. А в этом году мы отметили ее 80-летие, продолжаем отмечать, и конкурс - это часть торжеств в честь Елены Васильевны, а также 20-летия конкурса", - сказала журналистам директор мероприятия Наталья Игнатенко, которая возглавляет и Фонд Елены Образцовой.

Открытие конкурса состоится в пятницу в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича - в гала-концерте примут участие лауреаты конкурса прошлых лет Любовь Петрова, Екатерина Гончарова, Оксана Шилова, Елена Гусева, Мзия Ниорадзе, Шота Чибиров, Юрий Власов. Певцы выступят в сопровождении Симфонического оркестра Ленинградской области "Таврический" под управлением Михаила Голикова.

В ожидании ярких вокалистов

Первый тур конкурса пройдет с 7 по 9 сентября в малом зале филармонии, где конкурсанты в сопровождении фортепиано исполнят арии из оперы, кантаты или оратории. Во втором туре - 10 и 11 сентября - в большом зале филармонии участники исполнят два камерных вокальных сочинения русских и зарубежных авторов, а также оперную арию итальянского композитора. Финал состоится 13 сентября в большом зале филармонии.

"Сейчас идет жеребьевка, мы не знаем точно, сколько ребят зарегистрируются. Я скажу от имени жюри, что мы все ждем открытия, ждем новых имен, интересного исполнения, которое запомнится", - сказала художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра народная артистка России Лариса Гергиева, которая является членом жюри конкурса. "Мы должны сделать все, чтобы конкурс жил. У молодых певцов интерес очень большой, и мы должны его поддерживать", - отметила она.

Об участниках и премиях

По данным организаторов, на нынешний конкурс поступили более 200 заявок из 21 страны, в том числе из Азербайджана, Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, США, Украины, Республики Корея и других. В составе жюри - народная артистка Венгрии Эва Мартон, звезда немецкой оперы Надя Михаэль, а также продюсер, генеральный директор Первого Китайского международного музыкального конкурса Ричард Родзинский, артистический директор оперного театра Лиона Роберт Кернер и другие авторитетные представители музыкального сообщества.

Призовой фонд конкурса - более 2 млн рублей: обладатель Гран-при получит 700 тыс. рублей, первая премия составит 500 тыс., вторая - 350 тыс., третья - 250 тыс. рублей. Участники третьего тура, не ставшие лауреатами, будут награждены дипломами конкурса и денежными премиями.

Кроме того, в рамках конкурса при поддержке комитета по культуре Ленинградской области будет проходить международная творческая школа Культурного центра Елены Образцовой, посвященная искусству концертмейстерского мастерства. Лекции, встречи и практические занятия проведут в том числе концертмейстеры консерваторий Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Казахского Государственного академического театра оперы и балета имени Абая.

Один из крупнейших в мире оперных форумов проходит при поддержке Фонда президентских грантов и комитета по культуре Санкт-Петербурга. За годы проведения конкурса в нем приняли участие около 1,4 тыс. молодых исполнителей из 30 стран мира.

Память о Елене Образцовой

По словам директора фонда, одним из ключевых событий юбилейного года станет запланированный на 4 ноября Оперный бал Елены Образцовой на сцене Большого театра России, в труппу которого Елена Васильевна была приглашена еще студенткой Ленинградской консерватории и с которым связаны важнейшие события ее творческой биографии.

Игнатенко также напомнила, что сейчас в Музее современной истории России в Москве проходит выставка экспонатов из архива Образцовой, в том числе там представлены ее отреставрированные костюмы из оперы "Кармен", которую для нее и Пласидо Доминго поставил в Венской опере в 1978 году Франко Дзеффирелли. Фонду удалось приобрести их после того, как постановка была снята из репертуары Венской оперы. "С 16 сентября выставку с другими экспонатами откроют в Большом театре России", - отметила Игнатенко, добавив, что она будет работать по 4 ноября включительно.