На Венецианском кинофестивале объявят победителей

РИМ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Международное жюри 76-го Венецианского кинофестиваля во главе с аргентинским режиссером Лукресией Мартель объявит обладателей "Золотого" и "Серебряного льва Святого Марка", "Кубков Вольпи" за лучшие актерские работы, премии за лучший сценарий, а также специальной премии жюри. Всего в основном конкурсе участвовала 21 картина.

Программа этого года была признана критиками сильной. Представлять фильмы на остров Лидо в Венецианской лагуне, где традиционно проходит самый старый в мире смотр, приезжали звезды первой величины. Среди них были Брэд Питт, который сыграл главную роль в фильме-одиссее Джеймса Грэя "К звездам" (Ad Astra), Мерил Стрип, снявшаяся в разоблачительной картине Стивена Содерберга "Прачечная" (The Laundromat), Джонни Депп, занятый в картине итальянского производства колумбийского режиссера Сиро Герры "В ожидании варваров" (Waiting for the Barbarians), а также Хоакин Феникс, представший в образе Джокера.

Прогнозы критиков

Именно "Джокер" (Joker) Тодда Филлипса называют фаворитом гонки за главным "львом". Феникс, исполнитель роли неудачливого клоуна и комика, который впоследствии станет Джокером, главным врагом Бэтмена, впечатлил всех своим убедительным перевоплощением. Все начинается как вполне реальная история неудачника, а затем, по мере того как трансформируется герой, история переходит в плоскость комикса, почти антиутопии. "Мы сочувствуем герою по крайней мере до тех пор, пока это возможно", - пояснил после премьеры режиссер, который никогда не участвовал в создании фильмов о Бэтмене. Критики и журналисты сразу усмотрели в этой ленте претендента на "Оскара".

"Думаю, самые большие шансы на "Золотого льва" имеет "Джокер", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС накануне награждения известный российский критик и историк кино Андрей Плахов. По его мнению, с этим фильмом в состоянии конкурировать картина Романа Поланского о "деле Дрейфуса" - французского офицера, обвиненного в конце XIX века в шпионаже в пользу Германии, а затем оправданного, "но политическая конъюнктура может помешать". Речь идет о давних обвинениях в адрес французского режиссера с польскими корнями в изнасиловании несовершеннолетней в 1977 году. С обвинившей его женщиной все удалось уладить, но для США Поланский остается беглецом. В итоге 86-летний признанный классик современного кино не покидает Францию, опасаясь экстрадиции.

"Учитывая, что жюри возглавляет Лукресия Мартель, есть вероятность, что отметят фильм "Эма", а также "Идеального кандидата" режиссера-женщины из Саудовской Аравии", - добавил Плахов. "Эма", или "Мать" (Ema), чилийца Пабло Ларраина, а также рассказ о женщине - кандидате на выборах в арабской стране (The Perfect Candidate) Хайфы аль-Мансур встретили сдержанный прием на Лидо, как и целые три итальянские ленты, одна из которых - документальное размышление "Мафия больше не та, что была однажды" (La mafia non e piu quella di una volta) Франко Мареско. Публике же понравился фильм о болезненном разводе "Брачная история" (Marriage Story) Ноя Баумбака со Скарлетт Йоханссон, которая претендует на "Кубок Вольпи".

Секция "Горизонты" и "Венецианская классика"

Во втором конкурсе "Горизонты" наряду с 18 картинами был представлен фильм российского режиссера грузинского происхождения Дмитрия Мамулии "Преступный человек". Лента, повествующая, по словам автора, о "природе преступления", снята с грузинскими актерами при российском продюсерском участии.

В программе "Венецианская классика", в которой представлены отреставрированные крупнейшими студиями шедевры кинематографа, участвовал "Мосфильм" с "Калиной красной" (1973 год) Василия Шукшина. Российский концерн уже увозил с Лидо премию два года назад за реставрацию "Иди и смотри" (1985 год) Элема Климова. Глава "Мосфильма" Карен Шахназаров считает эту секцию одной из самых интересных, а конкурс - "сильнее основного". "Ведь в нем участвуют фильмы классиков разных лет", - отметил он в беседе с корреспондентом ТАСС.