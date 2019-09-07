Оркестр Бриттена-Шостаковича может собираться для выступлений четыре раза в год

СОЧИ, 7 сентября. /ТАСС/. Российско-британский фестивальный оркестр, названный в честь композиторов Бенджамина Бриттена и Дмитрия Шостаковича, может собираться для выступлений как минимум три-четыре раза в год, что будет зависеть от возможностей его участников и востребованности. Такое мнение в беседе с ТАСС в субботу высказал сооснователь и дирижер коллектива, британец Ян Латам-Кениг.

"У нас большие планы на следующий год. Конечно, то, что мы не стационарный оркестр и должны каждый раз собираться людей из двух стран, несколько осложняет ситуацию. Я надеюсь, что мы сможем собираться как минимум три-четыре раза в год - в зависимости от возможностей музыкантов и приглашений", - сказал дирижер, подчеркнув особую роль коллектива как "культурного посланника двух стран". "Это демонстрация и другим странам, как две наши страны могут успешно сотрудничать в культурной сфере", - заметил он.

О создании оркестра Бриттена-Шостаковича было объявлено в июле, оно приурочено к Перекрестному году музыки Великобритании и России и было вдохновлено дружбой двух великих композиторов XX века. По результатам прослушиваний, которые посетили более 300 молодых музыкантов, были отобраны 86 воспитанников ведущих консерваторий двух стран, сообщила пресс-служба компании "Роснефть" - спонсора проекта. 9 сентября коллектив начнет свои первые гастроли в Сочи в Парке науки и искусств "Сириус".

Музыканты впервые собрались вместе 2 сентября в Сочи и в течение недели репетируют по три раза в день с 9 часов утра до половины девятого вечера, чтобы стать по-настоящему слаженным коллективом. "Это команда, которая научилась работать вместе в экстремально короткий срок, я очень доволен их прогрессом", - подчеркнул Латам-Кениг.

После двух концертов в Сочи музыканты выступят в Большом зале Московской консерватории им. П. И. Чайковского 12 и 14 сентября, а 15 сентября - в Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича. Затем оркестр проведет тур по британским городам, включающий Бирмингем, Ноттингем, Лидс, Манчестер, Эдинбург, Бейзингсток и Лондон.

В репертуар коллектива войдут сочинения Бриттена и Шостаковича, а также произведения Ральфа Воан-Уильямса, Эдуарда Элгара, Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева и Петра Чайковского. С коллективом выступят скрипачка Дженнифер Пайк и пианист Павел Колесников.