Военно-исторический фестиваль в Севастополе объединил реконструкторов четырех стран

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Шестой Крымский военно-исторический фестиваль, участниками которого стали более тысячи реконструкторов из России, Болгарии, Румынии и Украины, открылся в парке Ахматовой в Севастополе, где развернуто более 20 тематических площадок, сообщила ТАСС в субботу PR-директор Крымского военно-исторического фестиваля Анастасия Бобровских.

"Шестой Крымский военно-исторический фестиваль открылся, количество его дней увеличено в три раза по сравнению с прошлым годом, а программа расширена до 21 площадки. Сейчас в парке Ахматовой приступила к работе 21 тематическая площадка, где гости познакомятся с бытом и танцами индейцев Северной Америки, научатся вязать морские узлы, управлять стропами парашюта и накладывать гипсовые повязки в перевязочном пункте Пирогова. Девятидневный фестиваль до 15 сентября собрал более тысячи реконструкторов из России, Болгарии, Румынии и Украины, которые продемонстрируют, чем жили, во что верили и как сражались герои разных эпох", - рассказала она.

До вечера субботы гости фестиваля увидят театральные выступления и показательные бои в школе гладиаторов. Реконструкторы из румынского клуба Ludus Apulensis расскажут ученикам о снаряжении, быте и повседневной жизни древнеримских бойцов, продемонстрируют, как происходили схватки, зрители смогут проголосовать за участников сражений. Первый день фестиваля завершится театрализованным шествием, уточнила собеседница агентства.

"Античность - эпоха, которую мы представим сразу на двух площадках фестиваля. С 7 по 9 сентября в парке Ахматовой для гостей будут открыты площадки "Античные истории", а с 13 по 15 сентября на "Федюхиных высотах" - лагерь легионеров. Мы воссоздадим события начала XX века - ретро-купания на Хрустальном пляже и кинотеатр "Победа", работавший в 50-е годы прошлого столетия. Туристы прокатятся на брендированном автобусе и посетят выставку водолазного снаряжения", - пояснила Бобровских.

По задумке организаторов, на Федюхиных высотах можно будет посетить площадки Античность, Древняя Русь и Византия, Loco Cimbali (XV век), Крымская, Великая Отечественная и Афганская война. Гости Федюхиных высот увидят сценки из повседневной жизни легионеров, тренировки солдат, завербуют в свои ряды новобранцев из числа гостей, а также героические сражения 1942 и 1944 года.

Фестиваль проводится с 2014 года, организатором выступает агентство исторических проектов "Ратоборцы" при поддержке правительств Севастополя и Москвы, а также Российского военно-исторического общества.