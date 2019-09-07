Гастроли московского театра имени Сац открыли фестиваль балетного искусства Нуреева в Уфе

УФА, 7 сентября. /ТАСС/. Вечер одноактных балетов в исполнении артистов Московского детского музыкального театра имени Наталии Сац открыл нуреевский фестиваль в Уфе. Спектакль представлен в Уфе впервые, передает корреспондент ТАСС.

Артисты театра Сац показали "Половецкие пляски" - фрагмент оперы "Князь Игорь", танцы под пьесы Шопена и "Шахерезаду" по сюжету сказки "Тысяча и одна ночь".

По словам представителя театра Дмитрия Дьяченко, прежде зритель Уфы не видел эти произведения. "Стоит поблагодарить Министерство культуры за большие гастроли, программу, благодаря которой у нас есть возможность представить этот спектакль не только как обычно в Лондоне, Париже, в Европе, но и наконец-то впервые мы оказываемся в Уфе", - отметил он.

Вечер прошел при аншлаге, все билеты проданы, отметил генеральный директор Башкирского Театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов.

"Стараемся ежегодно посетить один или два балета на нуреевском фестивале, поскольку обычно приезжают ведущие артисты. Мы считаем, что в Уфе один самых лучших театров оперы и балета", - поделилась одна из зрительниц Айгуль. "Я стараюсь не пропускать такие события в городе, когда приезжают солисты из других городов. Балет - это удивительное искусство, синтетическое, которое оставляет огромное впечатление - и музыка, и пластика, и глубокий смысл", - добавила другая зрительница Евгения Ляшкова.

Впервые в рамках фестиваля пройдет фотовыставка "И снова он, наш Рудик", на которой будет представлено 100 фотографий Рудольфа Нуреева в период его выступления в Национальной парижской опере. "Торжественное открытие выставки состоится 15 сентября. Мы ждем гостя из Италии, Луиджи Пинотти, который был личным массажистом Рудольфа Нуреева, и был рядом со знаменитым танцором в последние минуты его жизни. Также последние годы Нуреева он был его личным фотографом, и подарит нашей коллекции несколько фотографий", - рассказал Альмухаметов.

О фестивале

Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева проходит в Уфе с 1993 года по инициативе народного артиста СССР, хореографа Юрия Григоровича. Он собирает на сцене театра оперы и балета Уфы звезд балета и из разных стран мира, которые показывают мировые шедевры данного вида искусства. В этом году фестиваль состоится в 22-й раз.