В Самаре впервые прошел фестиваль "Седьмая симфония" в память о Шостаковиче

САМАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Фестиваль классической музыки "Седьмая симфония" впервые прошел в Самаре в субботу. Он посвящен памяти автора произведения, композитора Дмитрия Шостаковича (1906-1975), который в годы Великой Отечественной войны жил в этом городе, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Сегодня восстанавливается традиция проводить фестивали классической музыки в Самаре. Мы возобновляем традицию, проводим фестиваль в честь великого композитора Дмитрия Шостаковича в Самаре, где впервые прозвучала Седьмая симфония", - сказал Азаров.

Дмитрий Шостакович проживал в Куйбышеве (с 1935 по 1991 годы город Самара назывался Куйбышев) во время эвакуации с 1941 по 1943 год. Именно здесь композитор закончил работу над Седьмой (Ленинградской) симфонией, которая впервые была исполнена 5 марта 1942 года в Академическом театре оперы и балета, расположенном на площади Куйбышева.

В 2004 году на доме, где жил композитор, была установлена мемориальная табличка, в 2006 году его именем была названа улица, идущая от театра, где исполнялась Седьмая симфония, до дома Шостаковича.

Во время фестиваля помимо двух частей симфонии прозвучали и другие произведения Шостаковича. Их исполнил академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии под управлением народного артиста РФ Михаила Щербакова.

На фестивале присутствовал скульптор Зураб Церетели - автор памятника Шостаковичу, который был официально открыт перед фестивалем. Церетели отметил, что "счастлив видеть добрые лица, добрые глаза" гостей фестиваля.