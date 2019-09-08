Российско-британский оркестр Бриттена-Шостаковича даст первый концерт

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СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Российско-британский фестивальный оркестр, названный в честь композиторов Бенджамина Бриттена и Дмитрия Шостаковича, в понедельник даст свой первый концерт. Гастроли по городам двух стран музыканты начнут в Сочи в Парке науки и искусств "Сириус", сообщил ТАСС сооснователь и дирижер коллектива, британец Ян Латам-Кениг.

О создании оркестра Бриттена-Шостаковича было объявлено в июле, оно приурочено к Перекрестному году музыки Великобритании и России. 86 молодых музыкантов были отобраны среди студентов ведущих консерваторий двух стран, на общие репетиции у них была всего неделя.

"Это команда, которая научилась работать вместе в экстремально короткий срок, я очень доволен их прогрессом, - сказал Латам-Кениг. - Мы очень довольны теми, кто сейчас в оркестре, и будем рады, если они останутся в коллективе и в будущем".

В программу дебютного концерта войдут сочинения как британских, так и русских композиторов: Ральфа Воана-Уильямса, Сергея Рахманинова и, конечно же, Бенджамина Бриттена и Дмитрия Шостаковича, дружба которых вдохновила создателей оркестра.

Музыка без языковых границ

Участникам оркестра пришлось проводить по три репетиции в день. "Это первый сезон оркестра, и состав по-настоящему сильный. Так что, несмотря на серьезную нагрузку с репетициями, это очень интересный, полезный опыт", - сказала журналистам скрипачка Анна Михайлова из Московской государственной консерватории им. Чайковского.

Трудностей перевода, по словам музыкантов, у них не возникает: Латам-Кениг проводит много времени в России, работая с московским театром "Новая опера", так что неплохо говорит по-русски. Между собой ребята общаются по-английски. "Некоторые замечают, что у нас и ребят из Великобритании отличается техника игры, но мы подстраиваемся друг под друга. К тому же, каждое произведение надо исполнять "на языке оригинала". Например, Шостаковича надо играть очень громко", - добавила Михайлова.

Хотя на кофрах музыкантов наклейки из разных стран - от Австралии и Японии до Грузии, большинство британских участников оркестра впервые приехали в Россию. "Я мало знал о России до приезда сюда, - сказал журналистам Джеймс Троубридж из Королевской академии музыки в Лондоне, играющий на контрабасе. - Так что для меня это стало как музыкальным опытом - работа с потрясающим дирижером Яном, так и туристическим".

После двух концертов в Сочи 9 и 10 сентября коллектив выступит в Большом зале Московской консерватории им. Чайковского (12 и 14 сентября) и в Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича (15 сентября). Затем оркестр проведет тур по британским городам, включающий Бирмингем, Ноттингем, Лидс, Манчестер, Эдинбург, Бейзингсток и Лондон. Поддержку оркестру оказывают российская компания "Роснефть" и британская ВР.