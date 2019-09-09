Шестая "Московская музейная неделя" стартует 9 сентября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Выставки более 40 музеев и выставочных залов можно посмотреть в Москве с 9 по 15 сентября, сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"Программа "Московская музейная неделя" помогает бесплатно увидеть все интересные выставки за семь дней. С апреля более 40 музеев и выставочных залов, подведомственных столичному департаменту культуры, работают бесплатно в один из дней каждую третью неделю месяца. 9 сентября стартует шестая музейная неделя", - говорится в сообщении.

В частности, в понедельник можно попасть в Музей героев Советского Союза и России на выставку "Как мы спасали челюскинцев". Во вторник в Музее современного искусства на Гоголевском бульваре посетители могут познакомиться с экспериментом художницы Ильмиры Болотян в рамках выставки "Нематериальный труд". В среду в музее-заповеднике "Царицыно" гости увидят дополненную к юбилею императрицы постоянную екатерининскую экспозицию. На выставке "Екатерина Великая. К 290-летию со дня рождения" представлены шедевры живописи и скульптуры из собраний крупнейших российских музеев.

"В экспозиции представлены фотографии, рисунки и гравюры из редких книг XIX века, а также живые экспонаты - хищные растения, за ростом и кормлением которых можно наблюдать во время выставки", - отмечено в сообщении портала.

В пятницу на выставке посвященной интерьерам эпохи историзма или неостилей гости увидят мебель, созданную главными мебельщиками Москвы и Петербурга того времени, а также художественный текстиль, который был в то время одной из важнейших составляющих интерьера.

В воскресенье в музее им. А.С. Пушкина на выставке, посвященной игрушкам, главным экспонатом стала фарфоровая кукла, которая хранилась в семье великого поэта и принадлежала его сыну. Кроме старинных игрушек XIX века - пазлов, головоломок, оптических иллюзий и детских книг - в рамках выставки "Куклы и игрушки. История и современность" представлены современные художественные куклы, выполненные российскими мастерами. В этот же день можно посетить выставку "Искусство акварельного портрета" в музее В.А. Тропинина и московских художников его времени, проект "Мертвые души" Михаила Булгакова" в "Новом крыле" Дома Гоголя на Никитском Бульваре и узнать о жизни сестры Марины Цветаевой в одноименном музее, расположенном в Борисоглебском переулке.