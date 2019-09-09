Актеры Нацтеатра Адыгеи сыграют часть спектакля на фестивале в Грозном на чеченском языке

МАЙКОП, 9 сентября. /ТАСС/. Национальный театр Адыгеи имени Ибрагима Цея представит на первом Всероссийском фестивале национальных театров "Федерация" в Грозном спектакль "Кавказский меловой круг", отдельные сцены которого актеры сыграют на чеченском языке, сообщил ТАСС в понедельник худрук театра, заслуженный деятель искусств России Касей Хачегогу.

"На первый Всероссийский фестиваль национальных театров "Федерация" в Грозном мы везем спектакль по драме немецкого драматурга Бертольда Брехта "Кавказский меловой круг", отдельные сцены которого актеры Нацтеатра Адыгеи сыграют на чеченском языке. Да, учить сложные гортанные кавказские языки непросто, но наши актеры с удовольствием это делают", - сказал он.

Спектакль по драме Брехта "Кавказский меловой круг" был презентован в Майкопе на фестивале с таким же названием в апреле с участием 12 нацтеатров Северо-Кавказского и Южного федерального округов России, а также государств ближнего зарубежья. В постановке были впервые задействованы лучшие актеры национальных театров двух братских республик - Адыгеи и Абхазии, в частности, Асиет Вайкок, Тимур Исупов, Зуральбий Зехов, Кесоу Хагба, Теймураз Чамагуа, Роза Дбар. Спектакль был показан на трех языках - русском, адыгском и абхазском с синхронными переводами, и для постановки актеры Нацтеатра Адыгеи выучили абхазский язык, уточнил Хачегогу.

"А теперь, в Грозном, мы сыграем уже на четырех языках. Так мной задумано, - представлять в республиках Кавказа спектакли, приглашая к участию в постановке актеров других театров, или хотя бы играть отдельные сцены на языке того народа, где мы их показываем. Это серьезная и принципиальная задача", - пояснил художественный руководитель Нацтеатра, выступивший режиссером постановки по драме Брехта.

Первый Всероссийский фестиваль национальных театров "Федерация" пройдет в Грозном с 11 по 18 сентября, он проводится в рамках Года театра на базе Чеченского Государственного драматического театра им. Х. Нурадилова и Регионального отделения СТД РФ. Фестиваль соберет национальные театры из разных регионов России для укрепления духовных, культурных, межнациональных связей между народами РФ. Организаторы уверены, что театральное событие позволит так же объединить силы ведущих режиссеров, критиков, актеров для обмена опытом, культурного и духовного взаимообогащения и дальнейшего развития театрального искусства.

В рамках фестиваля планируется проведение мастер-классов, круглых столов для обсуждения актуальных для российского театра проблем, конференции с участием известных критиков и театроведов, экскурсий по республике с посещением объектов культурного и исторического наследия, знакомство с культурой и традициями народов республики и другие мероприятия. Для показа на фестивале Экспертным советом СТД РФ отобраны 14 спектаклей национальных театров РФ из 13 регионов. Ожидается приезд более 600 участников и гостей фестиваля.