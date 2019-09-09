Русская живопись стала темой фестиваля циркового искусства "Идол-2019"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол", который пройдет в сентябре в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского (БМГЦ), объявил темой мероприятия русскую живопись. Об этом в понедельник сообщил художественный руководитель БМГЦ Аскольд Запашный на пресс-конференции.

"Мы сохраняем нашу традицию и выбираем стилистику, которая ранее не была использована, в этом году это русская живопись. Мы решили представить разные направления живописи, которые будем комбинировать со средствами цирковой выразительностям. Я думаю, что нам будет, чем вас удивить, мы стараемся, чтобы фестиваль отличался от других цирковых фестивалей, стараемся сделать русский колорит, чтобы он запоминался всем гостям, которые приедут к нам как зрители и как участники", - сказал он.

Главный художник БМГЦ Надежда Русс поделилась с журналистами, что костюмами и декорациями организаторы попытались выразить эмоции, ощущения, которые тот или иной художник пытался передать в своих произведениях. "У нас будет номер по картине Ивана Айвазовского "Буря на море", с помощью декораций и костюмов мы попытались передать атмосферу чарующего моря, стихию перед которой человек беззащитен. Второй номер - это "Черный квадрат" Казимира Малевича, картина, которая имеет громкую мировую славу то, что задало тон в развитии дизайна, мы много раз переделывали костюмы и реквизит, чтобы добиться той чистоты и такого эффекта, который хотели бы произвести. И последний номер - по картине Валентина Серова "Девочка с персиками", когда художник ее создавал, то хотел передать свежесть, солнце, воздух, свет, которые пронизывают работу, и это мы попытались передать в нашем номере", - отметила Русс.

По итогам конкурса три состава международного жюри (деятели культуры, представители медиа и зрители) вручат свои награды за первое, второе и третье место. "В этом году в составе нашего жюри будут известные люди, среди них первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и популярнейший человек в нашей стране - Сергей Светлаков", - добавил гендиректор БМГЦ Эдгард Запашный.

На фестиваль были отобраны самые сильные цирковые номера. Так, участниками фестиваля этого года стал дуэт двух братьев, один из которых жонглирует своим напарником, подбрасывая его больше 50 раз на высоте 10 метров. Впервые на фестивале выступят дрессированные слоны под руководством Сергея Гулевича, который будет представлять Польшу. Также зрители и гости увидят аттракцион "Принц цирка" под руководством заслуженного артиста Украины Владислава Гончарова.

Новые имена на "Аллее звезд"

После пресс-конференции в фойе цирка на "Аллее звезд" были заложены две звезды: в честь народного артиста РФ, дрессировщика хищных животных Николая Павленко и в честь народного артиста РФ, художественного руководителя театра "Уголок дедушки Дурова" Юрия Дурова.

VII Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2019" пройдет с 12 по 22 сентября в Большом Московском цирке. Главный приз фестиваля - "Золотой идол" - будет вручен по решению судейства самому зрелищному и безупречно исполненному номеру.