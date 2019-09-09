Российские фильмы "На Париж" и "Красный" покажут в США и Канаде

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Первую полнометражную работу режиссера Сергея Саркисова "На Париж" и фильм "Красный" Николая Саркисова покажут в США и Канаде. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Блиц фильм", которая занималась созданием кинолент.

"Компания "Блиц фильм" и американская компания ATI (Associated Television International) заключили сделку о продаже прав на реализацию фильмов "На Париж" и "Красный" на территории США и Канады. Сумма сделки составила $1,25 млн", - отметили в пресс-службе.

Фильм "На Париж" основан на реальной истории, рассказанной Героем Советского Союза Александром Милюковым. Эта история была найдена и записана режиссером и сценаристом Станиславом Говорухиным, а созданный им сценарий был доработан режиссером Сергеем Ашкенази. Премьера картины в широком прокате состоялась 9 мая. По сюжету советские офицеры, прошедшие вместе войну, решили отправиться в Париж и отпраздновать победу. Роли в фильме исполнили Федор Добронравов, Михаил Ефремов, Кирилл Зайцев, Игорь Золотовицкий, Торнике Квитатиани, Алина Ланина, Рената Литвинова, Сергей Маковецкий, Дмитрий Певцов, Евгений Стычкин и другие.

Фильм "Красный" рассказывает о бывшей дворянке, красном комиссаре и казаке. Главные роли в картине исполнили Ирина Антоненко, Нина Гогаева, Александр Жижневский, Артем Ткаченко и Юрий Цурило.