Потомки ниндзя поставят спектакль на фестивале "Японская осень 2019" в Москве

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Потомки клана ниндзя из провинции Ига представят постановку в рамках фестиваля "Душа Японии" - части ежегодного фестиваля "Японская осень 2019". Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сообщила начальник управления международного сотрудничества Московской консерватории Маргарита Каратыгина.

"Мы покажем культуру ниндзя. Это будет спектакль в Доме музыки 22 декабря. Приедут потомки настоящего клана ниндзя из провинции Ига, они владеют боевыми искусствами, но сейчас они пытаются облечь это в форму исторического спектакля. Это будет одно из ключевых событий фестиваля", - сказала она.

В рамках фестиваля "Японская осень" состоится также праздник "Дзидаи Мацури" на Арбате. В рамках мероприятия пройдет шествие в традиционных самурайских доспехах. Помимо этого, будут организованы XXV турнир по игре Го на Кубок посла Японии и XI турнир по сёги на Кубок посла Японии. Также в программе мероприятие "Нихон но би", которое будет включать в том числе чайную церемонию, искусство икебана, сумиэ.

Гости фестиваля смогут оценить также японский кинематограф, музыку и традиционные танцы в стиле Ёсимура-рю.

"Культурные обмены играют большую роль в развитии связей между Японией и Россией. В этом году мы будем продвигать мероприятия как в Москве, так и во многих других регионах", - отметил посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки. В рамках "Японской осени" пройдет насыщенная региональная программа. Фестивали японской культуры состоятся в Свердловской области, Астрахани, Челябинске, а японское кино будет показано в Самаре, Тольятти, Оренбурге, Красноярске и других городах.