В Ингушетии создадут первый в СКФО 3D-музей "Наследие ингушского народа"

МАГАС, 9 сентября. /ТАСС/. Первый на Северном Кавказе 3D-музей создадут в Ингушетии на средства гранта форума "Таврида". На начальном этапе музей появится в трех учреждениях региона, сообщил ТАСС автор проекта "Наследие ингушского народа" Назир Галаев.

"Мы создадим первый в СКФО полнофункциональный 3D-музей, который будет расположен в трех точках: в Ингушском государственном музее краеведения, Ингушском госуниверситете и в этномузее, который располагается в стометровой башне "Согласия" в Магасе. В каждом виртуальном музее будет шесть залов, относящихся к определенному историческому периоду, к примеру древность, античный мир, аланский период, средневековье и т. д. В музее у нас будет располагаться более 2 тыс. исторических экспонатов, относящихся к истории и культуре ингушей", - сказал Галаев.

По его словам, в команде проекта более 20 молодых людей, которые будут заниматься сканированием экспонатов для виртуального музея. "Мы отсканируем экспонаты трех музеев и пяти частных коллекций, также планируем путем сканирования добавить в наш музей и экспонаты раскопок археологов республики. Оказавшись в нашем виртуальном музее и остановившись у любого экспоната, посетитель может включить аудиосправку с полной информацией об этом артефакте", - пояснил автор проекта.

Галаев добавил, что сумма гранта, который он выиграл на форуме, составляет 1 млн рублей, все эти средства будут направлены на развитие виртуально музея. "Проект будет готов до сентября 2020 года, мы не преследуем получение прибыли, все это делается нами для развития и образования нашей молодежи, чтобы заинтересовать их в своей истории, для ознакомления с культурой Ингушетии туристов. Мы надеемся в будущем расположить наши музеи в 123 школах региона, местах большого потока туристов и других музеях республики", - сказал он.

Форум "Таврида" - образовательная платформа в области культуры и искусства. С 2015 года на нем было выдано более 300 грантов на сумму 40 млн рублей.