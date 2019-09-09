Коллектив Ростовской госфилармонии откроет фестиваль духовых оркестров в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 9 сентября. /ТАСС/. Фестиваль духовых оркестров "Дагестанские фанфары" откроется 10 сентября в Махачкале концертом оркестра им. В. Еждика Ростовской государственной филармонии, сообщила в понедельник пресс-служба Дагестанской государственной филармонии им. Татама Мурадова.

"Завтра, 10 сентября, в 17:00 мск на Летней эстраде Дагестанской госфилармонии состоится открытие фестиваля духовых оркестров "Дагестанские фанфары". Слушателей ждет выступление Концертного оркестра им. В. Еждика Ростовской государственной филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Артура Богдасарова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в концерте-открытии примут участие заслуженная артистка Северной Осетии Екатерина Максюта и лауреат всероссийских и международных конкурсов Алексей Котляро. Вход на концерт свободный.

Фестиваль духовых оркестров "Дагестанские фанфары" проводит Дагестанская госфилармония под патронажем министерства культуры республики. Его главная цель - возрождение городских духовых оркестров, которые существовали при многих организациях как любительские и профессиональные коллективы.

Особенность фестиваля "Дагестанские фанфары", как сообщается, в том, что он идет на протяжении всего концертного сезона Дагестанской филармонии. Почитателей этого музыкального форума ждут встречи с разными духовыми оркестрами - военными, городскими, муниципальными.