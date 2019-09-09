{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Михалков планирует открыть на базе своей академии агентство молодых кинематографистов

Режиссер рассказал, что в 2019 году для обучения отобрали 24 слушателя со всей России, которые в течение года будут обучаться бесплатно

ЩЕПАЧИХА /Нижегородская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Ректор Академии кинематографического и театрального искусства Никита Михалков планирует открыть на ее базе агентство молодых кинематографистов.

"Надеюсь, что мы станем агентством молодых актеров, продюсеров, режиссеров, что на базе Академии будет создан единый холдинг", - сказал Михалков журналистам в понедельник в своем имении, где прошло открытие нового учебного сезона. Режиссер отметил, что в этом году для обучения были отобраны 24 слушателя актерской, режиссерской и продюсерской мастерских, которые приехали со всей России. Все они в течение года будут обучаться в Академии бесплатно.

"Ребятам будут предоставлены гигантские возможности, зависит от них, как они ими воспользуются", - сказал Михалков.

Помимо обучения, слушатели смогут посещать мастер-классы известных деятелей культуры и искусства, бесплатно ходить в театры и на выставки. "Изначально наша Академия была платной, но после первого сезона обучения мы поняли, что это несправедливо, дети родителей, у которых есть деньги, не всегда соответствуют нашим требованиям", - пояснил режиссер.

Вручив новым слушателям студенческие билеты, Михалков попытался разбить тарелку, повторив традицию кинематографистов, которые обычно разбивают ее на счастье в первый день съемок фильма. Однако тарелка разбилась только со второго раза. "Когда мой сын Артем снимал свой первый фильм, у него тарелка разбилась с 11-го раза, так что ничего страшного", - пошутил режиссер.

Также Михалков спел вместе с джазовой певицей Олесей Гринфельд "Утомленное солнце".

Об академии

Будущие слушатели получат возможность в течение года бесплатно обучаться в Академии. "В этом году среди актеров у нас очень жесткий отбор, в конкурсе было 11 человек на место, - сказал журналистам Михалков. - Не уверен, что возьмем больше десяти человек. У нас не конвейер".

К обучению допускаются только те, кто уже имеет законченное высшее профильное образование и опыт работы в профессиональной сфере. Режиссерскую мастерскую ведет Владимир Хотиненко, продюсерскую - Леонид Верещагин, актерскую - Михалков.

Для Академии Михалкова это уже пятая по счету приемная кампания. Всего были получены заявки от жителей более 30 городов России. Конкурс был 14 человек на место.

Теги
РоссияМихалков, Никита Сергеевич
Венецианский кинофестиваль – 2019
Михалков назвал комиксы абсолютно чужим для себя видом искусства
Аналогичное мнение режиссер высказал по поводу японской анимации
Читать полностью