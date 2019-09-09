Михалков планирует открыть на базе своей академии агентство молодых кинематографистов

ЩЕПАЧИХА /Нижегородская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Ректор Академии кинематографического и театрального искусства Никита Михалков планирует открыть на ее базе агентство молодых кинематографистов.

"Надеюсь, что мы станем агентством молодых актеров, продюсеров, режиссеров, что на базе Академии будет создан единый холдинг", - сказал Михалков журналистам в понедельник в своем имении, где прошло открытие нового учебного сезона. Режиссер отметил, что в этом году для обучения были отобраны 24 слушателя актерской, режиссерской и продюсерской мастерских, которые приехали со всей России. Все они в течение года будут обучаться в Академии бесплатно.

"Ребятам будут предоставлены гигантские возможности, зависит от них, как они ими воспользуются", - сказал Михалков.

Помимо обучения, слушатели смогут посещать мастер-классы известных деятелей культуры и искусства, бесплатно ходить в театры и на выставки. "Изначально наша Академия была платной, но после первого сезона обучения мы поняли, что это несправедливо, дети родителей, у которых есть деньги, не всегда соответствуют нашим требованиям", - пояснил режиссер.

Вручив новым слушателям студенческие билеты, Михалков попытался разбить тарелку, повторив традицию кинематографистов, которые обычно разбивают ее на счастье в первый день съемок фильма. Однако тарелка разбилась только со второго раза. "Когда мой сын Артем снимал свой первый фильм, у него тарелка разбилась с 11-го раза, так что ничего страшного", - пошутил режиссер.

Также Михалков спел вместе с джазовой певицей Олесей Гринфельд "Утомленное солнце".

Об академии

Будущие слушатели получат возможность в течение года бесплатно обучаться в Академии. "В этом году среди актеров у нас очень жесткий отбор, в конкурсе было 11 человек на место, - сказал журналистам Михалков. - Не уверен, что возьмем больше десяти человек. У нас не конвейер".

К обучению допускаются только те, кто уже имеет законченное высшее профильное образование и опыт работы в профессиональной сфере. Режиссерскую мастерскую ведет Владимир Хотиненко, продюсерскую - Леонид Верещагин, актерскую - Михалков.

Для Академии Михалкова это уже пятая по счету приемная кампания. Всего были получены заявки от жителей более 30 городов России. Конкурс был 14 человек на место.