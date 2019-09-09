Малый драматический театр ведет переговоры с Александром Сокуровым о новом спектакле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Один из ведущих театров Петербурга - Малый драматический театр - Театр Европы - планирует летом следующего года начать работу над новым спектаклем совместно с известным кинорежиссером Александром Сокуровым. Об этом сообщила журналистам заведующая рекламно-издательским отделом театра Елена Александрова.

"Театр ведет переговоры с Александром Сокуровым, и в планах летом начать работу над сочинением для сцены по мотивам "Дамы с камелиями" Дюма и оперы Джузеппе Верди "Травиата", - рассказала Александрова.

Представитель театра отметила, что премьера спектакля планируется на начало следующего сезона.

В понедельник, ровно спустя 75 лет со дня учреждения театра, МДТ открыл новый театральный сезон показом спектакля "Гамлет" с участием Данилы Козловского и Елизаветы Боярской. Постановка является обладателем премий "Золотой софит" и "Золотая маска".

В мае этого года свое 75-летие отметил Лев Додин, который уже без малого 30 лет является художественным руководителем МДТ. Первым из деятелей русского театрального искусства он был награжден в 1988 году Премией имени Лоуренса Оливье (Великобритания). Петербуржец избран в 2012 году почетным президентом Союза театров Европы.