МДТ представит в новом сезоне премьеру по Флоберу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Малый драматический театр - Театр Европы представит зрителям в юбилейном 75-м сезоне премьеру постановки по произведению Гюстава Флобера и ретроспективные показы фильмов-спектаклей Льва Додина, сообщила журналистам заведующая рекламно-издательским отделом учреждения Елена Александрова.

"18 сентября на Камерной сцене состоится премьера спектакля "Кровь книги. Флобер". Этот спектакль продолжает цикл исследований под общим названием "Не судите, да не судимы будете", который начал спектакль "Вакханалия. Пастернак". Театр продолжает размышлять над судьбами великих произведений мировой литературы и их создателей. Сегодня в центре внимания, изучения, изыскания - судьба великой книги Гюстава Флобера "Мадам Бовари", - сказала Александрова.

Отмечается, что режиссером постановки выступает Валерий Галендеев, роли в нем исполнят Игорь Черневич, Ирина Тычинина, Анжелика Неволина, Михаил Самочко, Арина Сумкина, Владимир Артемов и другие артисты.

В конце декабря театр планирует выпустить новый спектакль для семейного просмотра, в его основе - повесть Дины Сабитовой "Где нет зимы". "Для режиссера Яны Туминой это первый опыт работы с актерами Малого драматического театра", - отметили в МДТ. Кроме того, театр под руководством Додина продолжит работу над постановкой "Братья Карамазовы", ее премьера намечена на середину апреля.

Спектакли-легенды на экране

"В этом сезоне Малый драматический театр - Театр Европы подготовил настоящий сюрприз для истинных ценителей театра - новый художественный проект - абонемент под общим названием "Отражения". Это цикл ретроспективных показов фильмов-спектаклей Льва Додина разных лет. Каждый из них стал настоящей вехой в истории как самого Малого драматического театра, так и всего российского театра в целом", - рассказала Александрова.

В программу абонемента включены такие знаковые постановки, как "Дом" (премьера 1980 года, спектакль - обладатель Госпремии СССР), "Пьеса без названия" (премьера 1997 года, обладатель премии "Золотая маска"), "Чевенгур" (премьера 1999 года, обладатель "Золотой маски") и "Московский хор" (премьера 2002 года, обладатель Госпремии РФ, "Золотого Софита" и "Золотой маски"). Показы будут проходить на Основной сцене МДТ один раз в месяц, в выходной день. Перед началом таких просмотров запланированы встречи с создателями и участниками этих спектаклей.

Также в новом сезоне театр планирует вернуться к проведению поэтических вечеров - в прошлом сезоне они с успехом прошли в Планетарии № 1 и в Российском этнографическом музее. "В этом сезоне лучшие образцы мировой поэзии прозвучат на родной сцене на улице Рубинштейна", - отметила представитель театра. Вместе с тем на Камерной сцене театра зрителей будут знакомить с лучшими современными драматургами, в том числе и петербургскими, читая со сцены новые пьесы. "Это новый опыт для актеров и театра", - добавила она.

Гастрольные и фестивальные планы

В октябре спектакль "Дядя Ваня" покажут на фестивале в Баку. В декабре театр примет участие в Рождественском фестивале в Киришах, а весной постановка "Три сестры" отправится в Аделаиду - это будут уже четвертые гастроли в этот австралийский город.

Александрова также рассказала, что спектакли "Братья и сестры" и "Дядя Ваня" приглашены в турне по городам Китая в апреле-мае 2020 года, а летом "Вишневый сад" отправится в британскую столицу.