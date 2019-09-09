Спектакль Московского театра мюзикла с успехом был показан на фестивале в Монтрё

ЖЕНЕВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Ежегодный фестиваль "Музыкальный сентябрь", проводившийся в этом году в швейцарском Монтрё в 74-й раз и принимавший Россию в качестве почетного гостя, завершился в понедельник вечером аплодисментами в честь актеров Московского театра мюзикла, талантливо представивших спектакль "Реверс". Овация была адресована также российским музыкантам, которые в течение девяти минувших дней познакомили швейцарских ценителей искусства с произведениями Прокофьева, Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова, Скрябина, Балакирева, Шнитке, Шостаковича.

"Спектакль "Реверс" соединяет в себе элементы музыкального, циркового и хореографического искусства. Эта оригинальная, пластически музыкальная работа закрывала фестиваль. Спектакль вызвал в зале на 1600 мест овацию стоя, - рассказал корреспонденту ТАСС художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой. - Этот сенсационный успех свидетельствует о том, что российское искусство сильно не только в классике, в высоких филармонических формах, но и в инновационных современных спектаклях, и очень востребовано за рубежом". "Мы счастливы, потому что для нашего театра это вторые гастроли после гастролей в Израиле, где также мы имели большой успех", - сказал собеседник агентства. Швыдкой сообщил о том, что подписан контракт с нидерландской компанией, которая "будет прокатывать этот спектакль по миру".

В предыдущие дни в рамках фестиваля "Музыкальный сентябрь" свое мастерство продемонстрировали как всемирно известные коллективы и артисты, в частности Валерий Гергиев и Мариинский театр, Михаил Плетнев и Российский национальный оркестр, так и молодые - восходящие звезды, лауреаты конкурса "Музыкальный Олимп". Помимо классических концертов, проходивших в знаменитом зале имени Игоря Стравинского и на других площадках, в городах Монтрё и Веве была организована обширная внеконцертная программа, которая дала возможность швейцарской публике познакомиться с русскими народными песнями и танцами, детским художественным творчеством, художественными фильмами, фотоснимками конкурса "Самая красивая страна" Русского географического общества и традиционной кухней. Большую помощь в проведении фестиваля организаторам оказало почетное генеральное консульство России в Лозанне и кантоне Во, возглавляемое бизнесменом, филантропом и полярным исследователем Фредериком Паулсеном.

"Музыкальный сентябрь" передал в Швейцарии эстафету масштабному культурному событию - фестивалю "Русские сезоны - 2019". До конца года в альпийской республике пройдут концерты, выставки, ярмарки, в том числе приуроченные к Новому году и Рождеству.