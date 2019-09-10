Более 22 тыс. человек посетили ярмарку современного искусства Cosmoscow в Москве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Более 22 тыс. человек посетили седьмую международную ярмарку современного искусства Cosmoscow, которая прошла в Гостином дворе 5-8 сентября. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ярмарки.

"Preview и последовавшую за ним трехдневную публичную программу Cosmoscow в общей сложности посетило рекордное количеств гостей - более 22 тыс. человек (в прошлом году ярмарку посетили 19 тыс. человек - прим. ТАСС). Ценовой диапазон работ на ярмарке в этом году в среднем составил от €100 тыс. до €500 тыс. К числу главных работ, проданных на ярмарке, относятся произведения Стефана Балкенхола, Стано Филко, Альберто Гарутти, Донны Хуанки, Яана Тоомика, Ольги Чернышевой, Владислава Мамышева-Монро и других", - говорится в сообщении.

В ярмарке приняли участие 67 галерей и 300 художников из 14 стран. "Музеем года" стал в этом году Московский музей современного искусства (Moscow Museum of Modern Art, MMOMA). На открытии Cosmoscow исполнительный директор музея Василий Церетели сообщал, что главным акцентом станет пополнение фондов музея.

"Часть государственной закупки в фонды музея будет осуществлена через галереи, участвовавшие в ярмарке. Я рад, что коллекция Московского музея современного искусства пополнится работами известных современных художников. В рамках программы Фонда Cosmoscow по поддержке современного искусства собрание ММОМА пополнилось масштабной инсталляцией Ильи Долгова "Риф", - говорит Церетели, чьи слова приводят в пресс-службе.

На открытии ярмарки был объявлен обладатель премии Credit Suisse и Cosmoscow для молодых художников, вручаемой в четвертый раз. Им стал российский художник Игорь Самолет. Победитель получает грант, менторскую поддержку экспертов, а также возможность принять участие в арт-резиденции культурного центра PROGR в Берне. Благодаря новому партнерству с представительством Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция в Москве, которое занимается продвижением современного швейцарского искусства в России и развивает культурный обмен между двумя странами, начиная с 2020 года продолжительность арт-резиденции лауреата Премии в Швейцарии увеличивается с одного месяца до трех.

Третий год подряд стенд одного из участников ярмарки получает приз "Лучший стенд Cosmoscow". В этом году победителем был выбран стенд московской Artwin Gallery. Победителя определяло специальное жюри, в состав которого вошли: искусствовед и куратор Андрей Егоров (MMOMA); искусствовед и куратор Екатерина Иноземцева ("Гараж"); куратор Николаус Шафхаузен (Fogo Island Arts), консультант Рита Янссен. Победитель получит возможность бесплатного участия в Cosmoscow 2020.

История Cosmoscow

Ярмарка организована в 2010 году по инициативе искусствоведа и коллекционера Маргариты Пушкиной, после чего последовал длительный перерыв в ее проведении до 2014 года. Мероприятие призвано объединить как российских, так и международных коллекционеров, галеристов и художников. Cosmoscow является единственной международной арт-ярмаркой в России и странах СНГ.