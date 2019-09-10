Жюри игрового кино фестиваля Arctic open возглавит режиссер Юсуп Разыков

АРХАНГЕЛЬСК, 10 сентября. /ТАСС/. Жюри в номинации "Игровой фильм" III Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open в Архангельске возглавит режиссер Юсуп Разыков. Об этом ТАСС сообщила директор фестиваля Тамара Статикова.

"Жюри фестиваля в номинации "Игровой фильм" возглавит Юсуп Сулейманович Разыков, узбекский и российский кинорежиссер и сценарист", - сказала Статикова.

На прошлом фестивале его фильм "Турецкое седло" получил приз за лучший сценарий. "В этом году мы надеемся получить в программу его фильм "Керосин", отмеченный на фестивале "Кинотавр", - добавила Статикова.

В кино Разыков дебютировал в 1972 году, сыграв главную роль в фильме "Завещание старого мастера", как режиссер дебютировал в 1990 году. Сейчас на его счету более 20 фильмов, наиболее известны "Гастарбайтер" и "Стыд". Разыков известен и как автор сценариев популярных сериалов, среди которых "Удар Зодиака", "Бедные родственники", "Склифосовский" и другие.

Жюри в номинации "Игровой короткометражный фильм" возглавит основатель программы Prends a court! по поддержке короткометражного кино Дэнни Леннон из Канады. Председатель жюри в третьей номинации "Документальный фильм" пока не определен.

Фестиваль пройдет с 4 по 8 декабря. Показы состоятся на площадках Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. После этого жителям области на киномарафоне представят лучшие фильмы фестиваля. II Кинофестиваль Arctic оpen проходил в Архангельске с 6 по 9 декабря 2018 года, в конкурсную программу вошло 53 фильма, которые посмотрели более 5 тыс. человек.