Green Day вернется в Москву с новым альбомом в 2020 году

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Американская панк-группа Green Day выступит 24 мая 2020 года на московском стадионе "Открытие-Арена" в рамках турне в поддержку новой пластинки Father Of All..., сообщила во вторник пресс-служба организатора гастролей, концертного агентства SAV Entertainment.

"10 сентября Green Day представили новый сингл Father Of All…, он станет заглавным треком одноименного, 13-го по счету альбома группы, который выйдет на лейбле Reprise/Warner Records 7 февраля следующего года, - сообщили в пресс-службе. - Начиная с марта 2020 года Green Day дадут ряд концертов в Азии и Европе, а 24 мая одна из самых успешных американских панк-команд выступит на стадионе "Открытие-Арена".

В программу шоу войдут как новые песни, так и главные хиты за более чем тридцатилетнюю историю группы, отметили организаторы. Концерт станет первым визитом панк-рокеров в Россию с 2013 года.

Группа была основана в 1986 году под названием Sweet Children, с 1988 года была переименована в Green Day. Из первоначального состава в коллективе остались вокалист Билли Джо Армстронг и бас-гитарист Майк Дернт, сегодня с группой также выступает ударник Тре Кул.

На счету группы - 12 студийных пластинок, проданных тиражом в 70 млн копий, пять премий Grammy и место в Зале славы рок-н-ролла. Наибольшую популярность Green Day принесли песни Boulevard Of Broken Dreams, Wake Me Up When September Ends и American Idiot.