Лидер группы "Моральный кодекс" Мазаев сыграет Сталина в опере-буфф

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Лидер рок-группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев исполнит роль Иосифа Сталина в опере-буфф "Рабочий и колхозница". Показ состоится 19 октября в московском зале "Зарядье", сообщается на сайте площадки.

"Зрители увидят оперный дебют Сергея Мазаева в роли Сталина и легендарную [балерину] Илзе Лиепа в образе Марлен-Пикассо", - говорится в анонсе.

Спектакль вдохновлен историей создания знаменитой советской скульптуры и одного из главных символов ВДНХ. По сюжету, скульптор Вера Мухина оказывается наделенной сверхъестественными способностями и оживляет своих героев - Рабочего и Колхозницу, которые отправляются представлять свою страну на Всемирную выставку в Париж. Там они знакомятся с Марлен Дитрих и Пабло Пикассо.

"2019 год неслучайно выбран годом премьеры спектакля "Рабочий и Колхозница". Именно в этом году Москва широко празднует 80-летний юбилей ВДНХ, а также 130 лет со дня рождения советского скульптора-монументалиста Веры Мухиной", - отмечается в сообщении.

Идея оперы-буфф принадлежит продюсеру Павлу Каплевичу. Музыку для постановки написал Владимир Николаев, либретто - Михаил Чевега. Режиссером выступит Евгений Кулагин, дирижером - Филипп Чижевский.

Роль Колхозницы исполнит Евгения Афанасьева, Рабочего - Михаил Никаноров, Мухиной - Юлия Никанорова, Пикассо - Хачатур Бадалян.