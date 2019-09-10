В Кремлевском дворце пройдет концерт, посвященный дню рождения Кобзона

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Друзья Иосифа Кобзона, его коллеги по сцене дадут концерт-посвящение в Государственном Кремлевском дворце в день рождения артиста - 11 сентября. Об этом сообщил ТАСС народный артист РСФСР Лев Лещенко.

"В концерте примет участие практически вся наша эстрада. Я буду петь "Команда молодости нашей" с Володей Винокуром", - сказал певец.

Также в вечере примут участие певцы Филипп Киркоров, Лариса Долина, Валерий Меладзе, Надежда Бабкина, Тамара Гвердцители, Хибла Герзмава, Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ и другие артисты, сообщила пресс-служба Кремлевского дворца.

"Песни, которые исполнял Иосиф Кобзон - это целая эпоха в истории нашей страны, - отметили организаторы. - Творчество Иосифа Давыдовича по праву стало неотъемлемой частью нашей культуры, ее подлинным достоянием. Людям разных поколений по-настоящему близки и понятны его песни, которые всегда были наполнены высоким нравственным смыслом и глубоким чувством добра".

Репертуар Иосифа Кобзона включал около 3 тысяч песен, составивших музыкальную летопись второй половины XX века. В их числе практически все лучшие песни, созданные Дунаевским, Блантером, братьями Покрасс, Новиковым, Соловьевым-Седым, Фрадкиным, Фельцманом, Туликовым, Пахмутовой, Тухмановым и другими советскими композиторами. Это всенародные хиты "Смуглянка", "А у нас во дворе", "Старый клен", "С чего начинается Родина", "Я люблю тебя, жизнь", "Мгновения", "Темная ночь", "День Победы", "В городском саду" и многие другие.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Помимо эстрады, Кобзон вел активную политическую, общественную, благотворительную деятельность, преподавал в Гнесинке и Институте театрального искусства.