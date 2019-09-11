{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Десятилетняя исполнительница роли Жанны д'Арк стала открытием французской киноосени-2019

Двухчасовая картина "Жанна" вышла на экраны 11 сентября

ПАРИЖ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Создатели новой кинобиографии национальной героини Франции Жанны д'Арк рискнули доверить ее роль десятилетней актрисе. Лиз Лёпла-Прюдом успешно сыграла эту роль, несмотря на все различия эпох и разницу в возрасте с героиней.

Двухчасовой байопик "Жанна" (Jeanne, 2019) вышел на экраны Франции в среду. Режиссер и сценарист Брюно Дюмон поставил картину по мотивам пьесы французского поэта и драматурга Шарля Пеги, погибшего за Францию в битве на Марне в 1914 году. Оператор фильма - Давид Шамбий, а музыку к картине создал известный певец, автор популярных песен Кристоф.

Сожжена на костре

В фильме восстановлены драматические события эпохи Столетней войны. В 1429 году Жанна была призвана на подвиг в опустошенной войной Франции, на совершение которой ее позвали голоса архангела Михаила, святых Екатерины и Маргариты. Освободительница Орлеана, вернувшая трон Франции его законному наследнику, в период сражений за Париж была схвачена бургундцами, приспешниками английской армии вторжения, и приговорена к сожжению на костре по обвинению в ереси.

Объясняя репортерам, почему он доверил роль героини киноромана школьнице, постановщик заметил, что не видит в этом ничего особенного. Никто из актрис, игравших роль Орлеанской девы в десятках полнометражных лент, напомнил он, не соответствовал по возрасту реальной Жанне д'Арк, которой к моменту казни минуло 19 лет. Так, французской актрисе Рене Фальконетти, сыгравшей ее в фильме датского режиссера Карла-Теодора Дрейера "Страсти Жанны д’Арк" (La passion de Jeanne d'Arc, 1928) было 35, а Ингрид Бергман, номинированной на премию "Оскар" за главную роль в американском исторической ленте "Жанна д'Арк" (Joan of Arc, 1948), - 39 лет.

История Лиз

По стечению обстоятельств актриса, которой предназначалась роль в картине Дюмона, не смогла участвовать в съемках. Именно тогда режиссер принял решение доверить главную роль Лиз, которая два года назад снималась в молодежном мюзикле "Жаннет" (Jeannete), посвященном детству национальной героини. "Это стало открытием, - признался постановщик. - После просмотра кинопроб исполнительницы в доспехах эпохи стало ясно, что в ней есть нечто необыкновенное -  уникальное отражение детства, которое, вероятно, навечно остается в каждом из нас".

Актриса не любит, чтобы ее называли "Жанной" за пределами кинопавильона. На съемки Лиз попала после того, как прошла городской кастинг. В будущем она не собирается соединять жизнь с кинематографом. Ее увлечения связаны с миром животных. В будущем Лиз планирует разводить лошадей и уже сейчас много занимается верховой ездой.

Самая известная француженка

Жанна д'Арк (1412-1431 годы) признана самой известной в мире француженкой. На торжествах в 600-ю годовщину ее рождения, которые проходили во Франции в 2012 году, отмечалось, что она символизирует все наиболее самобытное и в то же время все наиболее универсальное во французском характере. Как подчеркнул бывший президент Франции Николя Саркози, история Жанны, заставившей английскую армию в период Столетней войны снять осаду французского Орлеана, отнюдь не легенда. Ее жизнь трагически оборвалась в самом начале пути, но подвиг стал сигналом, который привел к полному освобождению страны. Спустя два десятилетия после казни все обвинения против Жанны были пересмотрены, а в апреле 1920 года Католическая церковь официально признала ее Святой.

Судьба Жанны стала темой более 100 кинолент и телефильмов. В список выдающихся актрис, воплотивших ее образ на экране, вошли наряду с Фальконетти и Бергман, также Мишель Морган, Джин Сиберг, Инна Чурикова. В марте 2016 года историк и предприниматель Филипп де Вилье выкупил на аукционе в Англии за €376 тыс. и вернул во Францию кольцо Орлеанской девы.

Теги
Франция
Музеи Крыма предоставили суду Амстердама новые доказательства принадлежности золота скифов
По словам директора Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина, речь идет об актах поступлений находок в музеи, а также о фотографиях за период с конца 1940-х годов и довоенного периода
Читать полностью