Десятилетняя исполнительница роли Жанны д'Арк стала открытием французской киноосени-2019

ПАРИЖ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Создатели новой кинобиографии национальной героини Франции Жанны д'Арк рискнули доверить ее роль десятилетней актрисе. Лиз Лёпла-Прюдом успешно сыграла эту роль, несмотря на все различия эпох и разницу в возрасте с героиней.

Двухчасовой байопик "Жанна" (Jeanne, 2019) вышел на экраны Франции в среду. Режиссер и сценарист Брюно Дюмон поставил картину по мотивам пьесы французского поэта и драматурга Шарля Пеги, погибшего за Францию в битве на Марне в 1914 году. Оператор фильма - Давид Шамбий, а музыку к картине создал известный певец, автор популярных песен Кристоф.

Сожжена на костре

В фильме восстановлены драматические события эпохи Столетней войны. В 1429 году Жанна была призвана на подвиг в опустошенной войной Франции, на совершение которой ее позвали голоса архангела Михаила, святых Екатерины и Маргариты. Освободительница Орлеана, вернувшая трон Франции его законному наследнику, в период сражений за Париж была схвачена бургундцами, приспешниками английской армии вторжения, и приговорена к сожжению на костре по обвинению в ереси.

Объясняя репортерам, почему он доверил роль героини киноромана школьнице, постановщик заметил, что не видит в этом ничего особенного. Никто из актрис, игравших роль Орлеанской девы в десятках полнометражных лент, напомнил он, не соответствовал по возрасту реальной Жанне д'Арк, которой к моменту казни минуло 19 лет. Так, французской актрисе Рене Фальконетти, сыгравшей ее в фильме датского режиссера Карла-Теодора Дрейера "Страсти Жанны д’Арк" (La passion de Jeanne d'Arc, 1928) было 35, а Ингрид Бергман, номинированной на премию "Оскар" за главную роль в американском исторической ленте "Жанна д'Арк" (Joan of Arc, 1948), - 39 лет.

История Лиз

По стечению обстоятельств актриса, которой предназначалась роль в картине Дюмона, не смогла участвовать в съемках. Именно тогда режиссер принял решение доверить главную роль Лиз, которая два года назад снималась в молодежном мюзикле "Жаннет" (Jeannete), посвященном детству национальной героини. "Это стало открытием, - признался постановщик. - После просмотра кинопроб исполнительницы в доспехах эпохи стало ясно, что в ней есть нечто необыкновенное - уникальное отражение детства, которое, вероятно, навечно остается в каждом из нас".

Актриса не любит, чтобы ее называли "Жанной" за пределами кинопавильона. На съемки Лиз попала после того, как прошла городской кастинг. В будущем она не собирается соединять жизнь с кинематографом. Ее увлечения связаны с миром животных. В будущем Лиз планирует разводить лошадей и уже сейчас много занимается верховой ездой.

Самая известная француженка

Жанна д'Арк (1412-1431 годы) признана самой известной в мире француженкой. На торжествах в 600-ю годовщину ее рождения, которые проходили во Франции в 2012 году, отмечалось, что она символизирует все наиболее самобытное и в то же время все наиболее универсальное во французском характере. Как подчеркнул бывший президент Франции Николя Саркози, история Жанны, заставившей английскую армию в период Столетней войны снять осаду французского Орлеана, отнюдь не легенда. Ее жизнь трагически оборвалась в самом начале пути, но подвиг стал сигналом, который привел к полному освобождению страны. Спустя два десятилетия после казни все обвинения против Жанны были пересмотрены, а в апреле 1920 года Католическая церковь официально признала ее Святой.

Судьба Жанны стала темой более 100 кинолент и телефильмов. В список выдающихся актрис, воплотивших ее образ на экране, вошли наряду с Фальконетти и Бергман, также Мишель Морган, Джин Сиберг, Инна Чурикова. В марте 2016 года историк и предприниматель Филипп де Вилье выкупил на аукционе в Англии за €376 тыс. и вернул во Францию кольцо Орлеанской девы.